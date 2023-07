NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Anna Pettinelli

Dopo i gossip Anna Pettinelli fa chiarezza

Nelle scorse settimane a Novella 2000 sono giunte alcune indiscrezioni (prese con le pinze) sull’attuale vita sentimentale di Anna Pettinelli che, secondo i rumor, sarebbe vicina all’agente Andrea Di Carlo. Chiusa la storia d’amore con Stefano Macchi, si è detto che il cuore della speaker di RDS sia tornato a battere per un’altra persona. Ma sarà davvero lui il fortunato? A spiegare come stanno realmente le cose ci ha pensato proprio lei in un’intervista rilasciata a Tag 24 by Unicusano.

Anna Pettinelli ha fatto chiarezza una volta per tutte, svelando la reale natura del suo rapporto con Andrea Di Carlo: “Io in questo momento sono molto tranquilla. Andrea è il mio agente e basta. Forse verrà e se ci fate una foto ricominciamo? È solo il mio agente”, ha chiosato.

Ma da cosa è nato tutto? Nell’articolo di Novella 2000, curato da Giorgio Boccia, si vociferava una vicinanza tra Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo, manager ed ex fidanzato di Arisa. Fino a oggi l’ex insegnante di Amici 22 non si era mai pronunciata a riguardo e ha mantenuto massimo riserbo sulla faccenda..

A destare ulteriori sospetti le dichiarazioni fatte da Anna Pettinelli a Verissimo, in cui spiegava appunto di avere intrapreso una conoscenza, senza però sbottonarsi troppo. I due più volte sarebbero stati beccati insieme e sui social spesso hanno condiviso qualche scatto. Se i più credono si sia trattato semplicemente di un incontro di lavoro, qualche malizioso pensa invece ci siano questioni che vadano ben oltre e tra loro ci sia del tenero.

Oggi però la conferma definitiva: Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo non hanno alcun rapporto che vada oltre la sfera professionale! Dunque non è l’agente la persona che ha riportato serenità nella sua vita, come tanto si è rumoreggiato nelle scorse settimane.