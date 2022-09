Anna Pettinelli conferma l’addio ad Amici e racconta tutta la verità sui rapporti con Maria De Filippi

1 Anna Pettinelli conferma l’addio ad Amici

Da mesi si fa strada il rumor sull’addio di Anna Pettinelli ad Amici. Insieme a lei anche Veronica Peparini che sarà sostituita da Emanuel Lo. E se la nota coreografa aveva confermato subito la notizia, niente era uscito della bocca della speaker radiofonica. Nonostante fosse già stata data come certa la presenza al suo posto di Arisa (un ritorno per la cantante dopo la parentesi in Rai).

Ma oggi finalmente la Pettinelli ha parlato. E a riuscire ad avere una dichiarazione da lei è stata Superguida TV che l’ha intercettata al Festival di Venezia. Con le sue parole la Pettinelli ha praticamente confermato quello che ormai si dice da mesi, ma ha usato delle bellissime parole per gli anni passati nel talent. “È stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante”, ha rivelato.

Inoltre Anna Pettinelli ha smentito tutte quelle malelingue che la vorrebbero i rotta di collisione con la padrona di casa di Amici, cioè Maria De Filippi. C’è infatti chi aveva parlato di dissapori con lei e la redazione, per questo motivo sarebbe stata tolta dal ruolo di prof. Niente di tutto questo èn vero: “Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Ma non finisce qui perché alla speaker è stato chiesto anche di commentare l’indiscrezione che la vorrebbe coinvolta in un altro progetto della Fascino, l’azienda che è capo di tutti i programmi della De Filippi. Menzogna anche questa o è davvero così? Ecco cosa ha raccontato…