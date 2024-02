Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ore Anna Pettinelli ha commentato un post sui social in cui si parlava della classifica parziale della prima puntata del Festival di Sanremo 2024.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 e si sono esibiti tutti e 30 gli artisti in gara. Tra questi troviamo anche Annalisa, per esempio, che ha portato la sua canzone “Sinceramente“. Il pubblico l’ha molto apprezzata e anche le visualizzazioni sui social ne sono state la prova. Tuttavia qualcuno ha avuto da ridire e troviamo anche delle persone note al grande pubblico come Anna Pettinelli.

La maestra di canto di Amici, infatti, ha scritto di aver notato una grande somiglianza con “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue. Ma non solo perché successivamente ha espresso la sua opinione per quanto riguarda la classifica parziale della prima serata. Questa vedeva al primo posto Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood.

Il commento di Anna Pettinelli sulla classifica della prima serata di Sanremo 2024

Anna Pettinelli ha scritto nei commenti: “Devono smettere di distribuire prosecco in sala stampa. Tutti ciucchi“. Ovviamente la speaker si riferisce ai giornalisti che ieri sera hanno votato dalla Sala Stampa. A quanto pare non è d’accordo sull’esito delle votazioni, ma non è chiaro se si riferisca a tutte le posizioni oppure solo alcune.

Sembra strano che possa lamentarsi di Angelina Mango, per esempio, in quanto si conoscono dai tempi di Amici e non hanno mai avuto delle diatribe nel programma di Maria De Filippi. Forse avrebbe voluto solo donne? Al momento non possiamo dirlo con certezza e solo lei potrà svelare questo mistero. Voi siete soddisfatti dalla classifica? Fatecelo sapere.