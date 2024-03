Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Marzo 2024

Amici 23

Nel daytime di Amici 23 di questo pomeriggio Anna Pettinelli ha lanciato dure critiche agli allievi di canto che fanno parte delle squadre avversarie.

Le critiche di Anna Pettinelli ai cantanti

Oggi ad Amici 23 è stata la squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli parlare dei punti deboli degli allievi che compongono gli altri team. La maestra è partita colpendo duramente Holden affermando di non vedere espressività da una canzone all’altra. Poi ne ha fatto una divertente imitazione che potete vedere nel video qui sotto:

“Debole sull’interpretazione perché canta tutto uguale. Ha sempre quell’intonazione, è inespressivo, è un tronco in mezzo allo studio e non esprime nulla. Sul movimento è poca roba, ha l’occhio sbarrato e fa così”.

Successivamente, per quanto riguarda Petit ha detto di aver notato che spesso lo definiscono ‘carino e fresco‘, ma forse “perché non ci sono altri aggettivi per descriverlo“. Non regala alcuna emozione e per tale ragione sarà facile batterlo al Serale.

Fateme sentì che disce a Pettinelli…ah me sta fa l'imitazione…daje…pronta propio pe Tale e Quale…bella a Pettinè…staremo a vede, Anna….tu me voi fa caga sotto ma me sa che….daje tutta….pic.twitter.com/BJnXPVmTSG — Gli 🏹di Alex W-Turbojr Era😊💜☁️ (@gliarchidiAlexW) March 14, 2024

Ovviamente i diretti interessati non sono stati zitti davanti agli attacchi di Anna Pettinelli e, in casetta, hanno risposto: “Non le ha mai dette queste cose, probabilmente lo sta facendo ora in vista del Serale per farci aumentare le insicurezze“. Holden ha aggiunto: “Anna è avvelenata, ma vedremo come andrà“.

Proseguiamo però con le altre critiche della Pettinelli, per esempio quelle rivolte a Mida: “Vorrei sentirlo senza le mille voci che usa, secondo me è molto limitato“. Sostiene abbia avuto fortuna a fare un singolo di successo, ma chissà come andrà in futuro. Il discorso viene concluso parlando di Sarah:

“Lei è quella più indietro di tutti, ora fa anche le mossette. Una Lolita allo Zecchino d’Oro e lo fa per mettere un po’ di pepe alle sue canzoni. Fa la gattina ma la preferirei più semplice”.

Di certo la tensione è alta e tutti sono carichi in visione del Serale che partirà la prossima settimana su Canale 5. Secondo voi chi vincerà?