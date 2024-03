Un ingresso con il botto! Il nuovo corteggiatore di Barbara cade mentre entra in studio (VIDEO)

Spettacolo

La puntata di Uomini e Donne di oggi si è aperta con l’introduzione di un nuovo corteggiatore per Barbara. L’uomo però ha fatto un capitombolo che ha strappato un sorriso allo studio.

Il piccolo incidente a Uomini e Donne

Questo pomeriggio è andata in onda il proseguo della puntata di ieri di Uomini e Donne. Per tale ragione si è aperta con una piccola discussione tra Barbara ed Ernesto che è culminata in una lite. Ricordiamo che la Dama e il Cavaliere hanno tentato di costruire qualcosa per l’attrazione che provavano l’uno verso l’altra. Tuttavia si sono accorti che le differenze a livello caratteriale erano troppe e hanno preferito chiudere la conoscenza.

Nel frattempo per Barbara è arrivato un nuovo corteggiatore e Maria De Filippi ha posizionato due sedute al centro dello studio. Non appena l’uomo ha fatto il suo ingresso ha fatto un capitombolo che inizialmente ha spaventato e poi divertito tutti i presenti. La stessa Dama ha affermato: “Che spavento, mi sono spaventata“. Qui sotto possiamo vedere il video.

Non appena arrivato al centro dello studio si è scusato e Barbara l’ha salutato affermando: “Nessuno ha mai rischiato la vita per venirmi a conoscere“. Maria si è preoccupata mentre Tina Cipollari ha fatto una delle sue solite battute: “Scusa, hai bisogno del dottore? Ma come mai sei caduto?“. Giovanni, questo il suo nome, ha risposto:

“Perché stavo parlando e mi hanno detto entra. Siccome stava discutendo mi ero un po’ assentato. Nella foga di entrare sono un po’ inciampato”.

Poi rivolgendosi alla Dama di Uomini e Donne le ha detto di voler parlare di amore: “Non so se voglio una donna, però tu mi fai venire voglia di volere una donna. Sei il mio pensiero felice e voglio imparare ad amarti come vorresti essere amata“. Tuttavia Barbara non ha voluto tenerlo e la conoscenza si è interrotta prima di iniziare.