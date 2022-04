Anna Pettinelli spiazza tutti e rivela la crisi con il compagno Stefano Macchi

1 Anna Pettinelli e Stefano Macchi in crisi

Oggi pomeriggio a Verissimo in studio Silvia Toffanin ha accolto in studio Anna Pettinelli e la collega di Amici 21, Veronica Peparini. Le due insegnanti del talent show di Canale 5 hanno parlato del loro legame e di quanto sia importante per loro e per il ragazzi questo percorso.

Non sono mancate anche domande sulla vita privata: “In amore come va?”, ha chiesto Silvia Toffanin. La coreografa ha parlato dei suoi figli e del momento complicato che sta affrontando il suo fidanzato Andreas Muller. Ma l’attenzione si è spostata tutta su Anna Pettinelli quando ha confessato la crisi con il compagno Stefano Macchi.

“Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”. Così Silvia Toffanin ha chiesto ancora: “Mi sembra di capire che non va tutto bene?”, portando dunque la Pettinelli a vuotare il sacco: “No, non va per niente. Poi ti racconterò”. Non è chiaro, però, cosa sua successo tra loro.

Un accenno poi anche su sua figlia Carolina Russi, che dopo The Voice ora lavora in radio ripercorrendo così le orme della sua mamma Anna Pettinelli. A riguardo la speaker ha fatto sapere: “Chi l’avrebbe mai detto, è l’ironia del destino. Lei lavora per un’emittente concorrente. Mia figlia non è una mia concorrente diretta, dato che lei va in onda in una fascia oraria diversa dalla mia. Se mi chiede dei consigli? Sì, me li chiede eccome. Io e lei possiamo litigare su tante cose, dal rientrare non troppo tardi a casa al rifare la stanza, ma dopo anni di onorata carriera, Carolina riconosce la mia autorità e quindi mi chiede dei consigli”. Suggerimenti che è felice di dare.

Appurata quindi la crisi con Anna Pettinelli (di cui potrebbe parlare in futuro a Verissimo), la prof di Amici ha raccontato anche il suo rapporto con il collega Rudy Zerbi…