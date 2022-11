NEWS

Nicolò Figini | 14 Novembre 2022

Il figlio dell’ex compagno di Anna Pettinelli

Qualche mese fa Anna Pettinelli ha rivelato di non stare più insieme al compagno Stefano Macchi: “Stefano non è più mio marito. […] Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte. Poi con Silvia Toffanin aveva aggiunto: “Mi devi invitare un’altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici. No, non va per niente. Poi ti racconterò“. Il loro percorso di vita, quindi, si è interrotto. Lui in seguito si è fidanzato con un’altra donna, ovvero Elisa D’Ospina.

Notizia dell’ultima ora è che la ragazza sarebbe in attesa del figlio di Stefano. L’annuncio è arrivato tramite la sua pagina Instagram con un video rivelazione. La prima immagine che compare è un test di gravidanza che dà la lieta novella. Poi l’inquadratura si sposta sulla sua faccia emozionata. A un tratto ecco Stefano Macchi che apprende della gravidanza in giro per la città. Elisa gli pone un pacco regalo e lui risponde: “Guarda, sospettavo. Sospettavo che volevi venire qui per qualche motivo“.

Prima ancora di aprire si blocca, pensa un minuto, guarda con un sorriso Elisa e poi torna allo spacchettamento. Dentro trova il test di gravidanza e un foglio. Lo vediamo esultare e poi commuoversi. Alla fine i due sorridono alla telecamera con gli occhi lucidi e pieni di gioia. Il filmato prosegue con la prima ecografia e un bacio tra l’ex di AnnaPettinelli ed Elisa. Tra nove mesi diventeranno genitori e presto sapranno il sesso del bambino.

Nel frattempo la Pettinelli non ha ancora commentato pubblicamente. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sulla questione e non solo.