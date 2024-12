Ha fatto molto discutere la scelta di Anna Pettinelli di provinare 20 aspiranti allievi per trovarne uno da mettere in sfida con Luk3

Dopo che lo aveva annunciato un paio di puntante fa, Anna Pettinelli ha provinato 20 ragazzi ad Amici 24 per trovare un eventuale sfidante di Luk3. Gli allievi della scuola, in casetta, hanno assistito a tutto questo e hanno commentato in maniera molto critica l’atteggiamento della prof di canto.

Anna Pettinelli criticata dagli allievi di Amici 24 per i suoi provini ai possibili sfidanti di Luk3

Un paio di daytime fa Anna Pettinelli aveva annunciato che avrebbe chiesto alla produzione di Amici 24 dei casting esclusivi per lei. Il motivo? Trovare lo sfidante giusto da mettere contro Luk3. Questa scelta è stata ritenuta assurda sia da Lorella Cuccarini che dal suo allievo, ma anche da altri ragazzi della scuola.

E nel daytime di oggi è arrivato il momento di questi casting. Così gli allievi di quest’anno sono stati riuniti in gradinata per vedere appunto i provini voluti dalla Pettinelli. A tal proposito la prof ha fatto arrivare 20 ragazzi da tutta Italia che si sono esibiti davanti a lei con cover e inediti.

La prof Pettinelli ha convocato dei possibili sfidanti per Luk3! #Amici24 pic.twitter.com/hL8XnRJmY8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2024

Gli allievi di Amici 24 hanno quindi assistito a tutte le esibizione di questi ragazzi rimanendo completamente allibiti. Tutti hanno mosso critiche nei confronti di Anna Pettinelli e in particolare Senza Cri. La cantante allieva di Lorella Cuccarini si è molto arrabbiata per tutta la situazione trovandola completamente inutile e non rispettosa nei confronti degli altri professori, oltre che per lo stesso Luk3. Proprio lui è rimasto senza parole.

Durante la visione dei possibili sfidanti Luk3… #Amici24 pic.twitter.com/LsZWXrPgJu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2024

Anche Trigno è stato molto critico arrivando anche a prendere un po’ in giro gli aspiranti allievi. Infatti questa cosa non è piaciuta a qualcuno e gli è stato fatto notare che non era il caso di rifarsela con i ragazzi, perché non c’entravano niente. Lui ha chiesto scusa e ha smesso, dando solo un parere di gusto personale. Ma anche lui ha criticato molto la scelta della sua professoressa.