Amici 23, Anna vittima di uno scherzo dei suoi allievi nel giorno del compleanno (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Amici 23

Oggi pomeriggio ad Amici 23 Anna Pettinelli ha ricevuto una bellissima sorpresa dai suoi allievi Ayle, Nahaza e Martina. Ma prima è stata tratta in inganno da uno scherzo organizzato dai tre concorrenti della scuola.

Lo scherzo ad Anna Pettinelli

Ieri 28 gennaio Anna Pettinelli ha festeggiato il suo compleanno. La prof della scuola di Amici ha non solo realizzato l’intervista a Verissimo dove ha ricevuto tante gradite sorprese (su tutte quella della figlia e del suo attuale compagno), ma ha avuto un regalo speciale anche dai suoi allievi del talent.

Per farlo però Ayle, Nahaze e Martina l’hanno tratta in trappola con uno scherzo. Nel video mostrato oggi durante il daytime di Amici 23, il cantante ha finto di stare male e, per questo, la sua insegnante Anna Pettinelli si è recata da lui per capire cosa fosse successo.

Ayle appena ha visto la professoressa è corso in saletta, dietro di lui Nahaze. Martina ha indicato ad Anna Pettinelli di allungare il passo e avvicinarsi il prima possibile, chiudendosi la porta alle spalle. Dunque tutto è filato liscio come l’olio affinche i tre allievi di Amici potessero preparare le candeline e le due torte preparate per lei. Intanto preoccupata la Pettinelli si è fiondata in sala prove, ma quando ha aperto la porta ha trovato una gradita sorpresa.

Ieri è stato il compleanno della prof Pettinelli e i suoi allievi le hanno organizzato uno scherzo 🎂🎊 #Amici23 pic.twitter.com/2TS2aZVxyU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024

Martina, Ayle e Nahaze le hanno cantato la canzone per farle i più sinceri auguri. Questo è bastato per far comparire sul volto dell’insegnante un bel sorriso. “Mi fate piangere così”, ha detto la docente dicendosi emozionata e stupita per questo bellissimo regalo. Anna Pettinelli ha abbracciato i suoi tre pupilli uno a uno e li ha ringraziati, festeggiando con loro il suo compleanno. Non prima però di fare una battutina al taglio della torta: “Alla faccia di Rudy”, ha detto scherzosa.

Chissà che avrà pensato Zerbi a questa nuova stoccata di Anna Pettinelli!