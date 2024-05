Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

In seguito a una performance di Mida Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione che lo ha commosso e ha anche intenerito i cuori di tutti gli spettatori.

La confessione di Cristiano Malgioglio

Dopo l’apertura della puntata con l’ingresso e le varie esibizioni dei giudici la gara è potuta finalmente cominciare. Le prime squadre che si sono sfidate sono state quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Al termine della prima sfida Cristiano Malgioglio ha fatto una confessione che ha commosso tutti i presenti, ma andiamo per ordine.

All’inizio abbiamo visto Martina scontarsi contro Mida, il quale ha vinto cantando il brano “Sabbia“. Immancabili le barre all’interno del testo in cui afferma di come nessuno abbia mai creduto in lui nel momento in cui ha cominciato a fare le battle. L’unica che non ha mai perso la fiducia in lui è stata sempre la mamma, che lo ha incoraggiato a non mollare mai.

mida canta sabbia di ultimo#amici23 pic.twitter.com/82kMyZGwKN — archivio amici 23 (@waxiello) May 4, 2024

Un messaggio davvero molto dolce che ha fatto scattare qualcosa nel cuore di Cristiano Malgioglio, che ha sua volta ha raccontato un aneddoto del suo passato. Anche il giudice di Amici e noto artista italiano ha parlato delle difficoltà riscontrate quando era molto giovane e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nessuno credeva in lui fatta eccezione per il padre:

“Mi sono rispecchiato nella canzone perché io volevo fare questo lavoro. Mia madre non credeva in me e ci credeva solo mio padre. Questo lavoro è difficile, ci sono molti sacrifici da fare. Mi sono rispecchiato in quanto ho sofferto nella mia carriera”.

La rivelazione ha emozionato molti utenti del web che hanno espresso la loro vicinanza a Malgioglio e sono felici di ciò che è riuscito a creare nella sua vita. Vi ricordiamo che la puntata, così come tutte le dichiarazioni, potranno venire recuperate su WittyTV.