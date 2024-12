Eccoci pronti a rivelarvi chi sono i Big di Sanremo 2025 e la lista completa con i nomi dei cantanti in gara

Chi sono i Big in gara a Sanremo 2025? Questa è la domanda che tutta Italia si pone e Carlo Conti, la prima domenica di dicembre, ha finalmente dato la risposta. Ecco la lista completa con i nomi dei cantanti.

I Big di Sanremo 2025

In molti potrebbero chiedersi quando escono i nomi di Sanremo 2025 perché curiosi di sapere l’identità dagli artisti. Quindi, quando annunciano i cantanti di Sanremo?

Il presentatore Carlo Conti ha scelto come data domenica 1 dicembre 2024 per rivelare i nomi al TG1. Saranno ben 30 i partecipanti alla kermesse canora e dopo tutti i rumor sui toto nomi, finalmente, possiamo rivelarvi chi salirà sul palco dell’Ariston tra Big e Giovani. Qui di seguito l’elenco:

Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Guè, Joshue e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Ecco, quindi, chi sono i Big di Sanremo 2025. Ora che abbiamo visto tutte le informazioni sull’annuncio dei cantanti, proseguiamo con altre informazioni utili.

Quando inizia Sanremo 2025 e quando vanno in onda le cinque serate? Le date sono state rivelate con largo anticipo e di conseguenza sappiamo che la programmazione è fissata da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio.

Il conduttore, come già affermato poc’anzi, sarà Carlo Conti ma non abbiamo ancora idea di chi sarà al suo fianco nel corso delle varie puntate.

Ma non fermiamoci qui e dopo aver parlato della programmazione e di chi sono i Big di Sanremo 2025, continuiamo con il dove vederlo in streaming.

Dove vedere in streaming il Festival di Sanremo

Dove vedere il Festival di Sanremo in streaming, nel caso in cui doveste perdervi le puntate o non riusciste a guardarle fino alla fine?

La risposta, come tutti possono ben immaginare, è RaiPlay. La piattaforma mette a disposizione dei telespettatori la replica degli appuntamenti in maniera del tutto gratuita.

Per accedervi infatti, tutto ciò che vi basterà fare sarà inserire una mail valida e una password. A questo punto avrete a disposizione il vasto catalogo offerto dal servizio, tra film, programmi TV e fiction.