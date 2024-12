Ieri, nel corso della nuova puntata di Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Arianna David hanno ricordato uno dei momenti più epici e indimenticabili de L’Isola dei Famosi.

Simona Ventura ritrova Arianna David

Sappiamo tutti che 20 anni fa è stata Simona Ventura a portare L’Isola dei Famosi allo splendore. Per ben 8 edizioni infatti la conduttrice ha tenuto in mano le redini del celebre reality show, che sotto la sua guida ha vissuto tempi d’oro. Ancora oggi sono in molti a sperare di rivedere la presentatrice alla guida della trasmissione e non è escluso che prima o poi il sogno possa diventare realtà. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ieri mattina, nel corso della nuova diretta di Citofonare Rai 2, ad arrivare in studio come ospite è stata Arianna David, che come di certo qualcuno ricorderà ha partecipato alla terza edizione del reality show. A un tratto la Ventura e l’ex naufraga hanno ricordato uno dei momenti più iconici de L’Isola dei Famosi, ovvero quando proprio la David, durante una discussione con Maria Giovanna Elmi, pronunciò la celebre frase “Sono piena”, che in seguito è diventata un meme ancora oggi virilissimo.

Proprio nel ricordare quella scenetta, Simona Ventura ha affermato: “Vi ricordate quel meme, che poi è entrato nella storia del programma, che dice ‘sono piena’? Ancora oggi, dopo 20 anni, se ne parla”. Pronta la replica di Arianna David, che ha aggiunto: “Me lo mandano in continuazione, anche durante il lockdown mi mandavano i meme. Ogni volta che faccio un programma mi chiedono di rifarlo. Io ho fatto una coreografia improvvisata”.

Simona e Arianna David ricordano il momento SONO PIENA #citofonarerai2 #isola #SimonaVentura pic.twitter.com/Dl6TPJ5S0N — Simona Ventura out of context (@simonaooc) December 1, 2024

La David, come se non bastasse, poco dopo su espressa richiesta di Paola Perego ha replicato l’iconica scena, facendo divertire tutto il pubblico e gli utenti sul web.