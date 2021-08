1 Le foto di Anna Tatangelo da bambina

Nata nel 1987, Anna Tatangelo riscuote un grande successo già da giovanissima con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2002. Nella Categoria Giovani, infatti, aveva portato il brano “Doppiamente fragili“. Da quel momento non si ferma più. Collabora spesso, infatti, con quello che poi diventerà il suo compagno di vita, almeno per un lungo periodo, Gigi D’Alessio. Insieme, inoltre, incidono “Il mondo è mio“, brano dei titoli di coda per l’edizione home video di Aladdin. Altro sue grande successo è Ragazza di periferia, piazzatosi al terzo posto al Festival di Sanremo nel 2005.

Sicuramente ve la ricordate ragazza. Ma l’avete mai vista bambina? Forse no. Sul web, quindi, sono spuntate alcune foto che ritraggono Anna Tatangelo quando era molto piccola. Qui sotto, perciò, ne potete vedere una in bianco e nero e una a colori. Non sappiamo dove fosse o cosa stesse facendo. Fatto sta che quella bambina è diventata la donna di successo che tutti conosciamo oggi. Crescendo, come dicevamo poc’anzi, ha avuto una lunga relazione con D’Alessio, dalla quale nasce il figlio Andrea.

Le foto di Anna Tatangelo da piccola

Nel 2017, però, Anna Tatangelo annuncia la crisi di coppia e qualche anno più tardi i due si separano. Nel 2021 cominciano a circolare dei rumor secondo i quali la cantante abbia intrapreso una relazione con il rapper Livio Cori. Vengono anche scattate alcune foto mentre si baciano, ma ancora non ufficializzano la loro relazione. Questo, infatti, sembra avvenire poco più tardi. Tramite un video su Instagram, infatti, le possiamo vedere insieme ridere e scherzare, fino a quando Livio non dà un appassionato bacio sulla guancia ad Anna.

Per il momento non abbiamo altre informazioni su di loro. Nel frattempo, invece, Gigi D’Alessio si è fidanzato con Denise, una ragazza dalla quale aspetta il quinto figlio. Continuate a seguirci per altre news.