1 Parla la sorella di Anna Tatangelo

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato la rottura definitiva. Dopo un amore durato diversi anni i due cantanti, dopo aver già superato una crisi, hanno deciso di prendere strade diverse e a oggi hanno cambiato pagina. Mentre Anna ha ritrovato la felicità al fianco di Livio Cori, Gigi sta per diventare padre per la quinta volta. D’Alessio infatti aspetta un figlio dalla sua nuova compagna, Denise Esposito, di 26 anni più giovane. Nel mentre in queste ore a svelare il vero motivo della rottura tra Anna e Gigi è stata Silvia, sorella della cantante, che alle pagine del settimanale Di Più, come riporta FanPage, dichiara:

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Ma non solo. Silvia, sorella di Anna Tatangelo, svela anche in che rapporti è oggi con Gigi D’Alessio, e in merito afferma:

“Io e Gigi ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore”.

