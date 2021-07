Anna Tatangelo ha un nuovo corteggiatore? Ecco di chi si tratterebbe

È un periodo felice per Anna Tatangelo, che dopo aver pubblicato il nuovo album Anna Zero è attesa anche nella prossima stagione TV. L’ex compagna di Gigi D’Alessio è stata infatti selezionata da Mediaset per coprire lo slot della domenica pomeriggio con il revival di Storie di un matrimonio.

Sul suo debutto da conduttrice in solitaria c’è naturalmente grande attesa e interesse. Mai quanto però continua a suscitarne la vita sentimentale della cantante.

Anna Tatangelo: nuovo flirt in corso?

Se una parte del gossip la vorrebbe legata al cantautore Livio Cori, un’altra frangia del settore accoglie invece voci diverse. Queste si sarebbero alzate negli ambienti più chic del capoluogo lombardo, e starebbero facendo il giro di tutti i salotti.

Stando a quanto si dice, Anna Tatangelo sarebbe sorvegliata a vista da un nuovo corteggiatore già innamoratissimo di lei.

A spifferarlo agli amanti delle notizie rosa ci ha pensato il settimanale Oggi, sul quale si legge che a fare la corte alla cantante sarebbe un misterioso rampollo di buona famiglia.

Conosciuto, affascinante e destinato forse a ereditare anche una discreta fortuna, il giovanotto avrebbe poggiato lo sguardo sull’artista di Sora perdendo la testa per lei. Ma se la Tatangelo si senta solo lusingata o stia assecondando quelle attenzioni, i rumor non ce lo dicono.

Il gossip su Livio Cori

Restando fedeli alla versione ufficiale data dalla diretta interessata, Anna Tatangelo sta attraversando un periodo felice anche se per il momento non vuole specificare con chi.

“È innamorata?”, le chiedeva qualche settimana fa la giornalista Francesca Fagnani durante un’intervista a Belve. Anna Tatangelo rispondeva: “Innamorata è un parolone, però sto bene”.

E su Livio Cori: “Posso solamente dire che sto bene. Me la voglio vivere con calma, questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo”.

Trentun anni, partenopeo e coinvolto nel giro musicale sin da bambino (come la presunta compagna, peraltro), Livio Cori è stato associato alla Tatangelo dall’inverno scorso.

I due potrebbero essersi conosciuti proprio grazie alla musica, a cui Cori ha talvolta accompagnato anche altri impegni (per esempio è stato attore in Gomorra).

Ma mentre entrambi mantengono la bocca cucita, a tradire che la loro conoscenza sia proseguita in altra forma potrebbero esserci i social, dove specialmente lui non si risparmia in cuoricini sotto i post Instagram.

Qualcuno continua a frenare, dicendo che tra Livio e Anna esiste soltanto una profonda amicizia.

Voi a chi scegliete di credere?

