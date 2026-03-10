L’aria di fiori d’arancio avvolge Anna Tatangelo. Le ultime notizie parlano di un matrimonio tra la celebre artista e il compagno Giacomo Buttaroni

La scintilla che ha acceso il gossip arriva direttamente dagli studi televisivi de La Volta Buona, dove il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha sganciato quella che molti considerano la notizia dell’anno. La cantante sta attraversando una stagione di profonda serenità, illuminata dalla nascita della sua secondogenita Beatrice, e sembra pronta a compiere il grande passo entro la fine dell’anno in corso.

L’anello sospetto e il tour rimandato per amore della famiglia

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, la coppia sarebbe intenzionata a giurarsi amore eterno in tempi brevissimi. Gli indizi raccolti dai paparazzi non sembrano lasciare spazio a interpretazioni diverse. In particolare, spicca un prezioso anello apparso all’anulare della cantante durante alcune passeggiate romane con la piccola Beatrice. Questo gioiello viene interpretato come il sigillo di una proposta ufficiale già avvenuta e accettata con gioia.

A rafforzare l’ipotesi delle nozze imminenti c’è anche la scelta strategica di Anna Tatangelo di posticipare i suoi impegni musicali. Il rinvio del tour sarebbe un segnale chiaro della volontà di dedicarsi interamente alla gestione familiare e ai preparativi della cerimonia. La cantante ha sempre espresso il desiderio di coronare il suo legame sentimentale con un rito che celebri l’unione profonda con il padre di sua figlia, trovando finalmente l’equilibrio tanto cercato dopo le precedenti esperienze sentimentali.

Dalla gravidanza riservata alla pubblica felicità con Giacomo Buttaroni

La relazione tra la Tatangelo e l’ex calciatore è cresciuta lontano dai riflettori, protetta da una riservatezza estrema. Anche l’annuncio della seconda maternità era avvenuto attraverso scatti che ritraevano solo l’artista, senza svelare immediatamente l’identità del partner. Ora che la famiglia è al completo, il matrimonio rappresenterebbe il naturale compimento di questo percorso d’amore. I sostenitori della cantante sono in trepidante attesa di una conferma ufficiale che potrebbe arrivare proprio attraverso i canali social della protagonista, mettendo fine a ogni dubbio su quello che si preannuncia come uno degli eventi più seguiti della stagione.

