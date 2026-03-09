Sono diventati genitori Sonia e Simone, ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. L’annuncio sui social e il nome scelto per il bebè.

Sonia e Simone di Temptation Island sono genitori

Ricordate Sonia Barrile e Simone Margagliotti di Temptation Island? I due sono diventati finalmente genitori, anche se ormai non sono più una coppia. All’ultima edizione del reality show delle tentazioni, si sono lasciati dopo il bacio tra lui e una tentatrice.

Sonia poi a registrazioni finite, dopo Temptation Island quindi, ha scoperto di essere in attesa di un bambino. Inizialmente lei e Simone avevano anche pensato di riprovarci. Poi però lei ha preso la scelta di interrompere la relazione, mentre lui ha comunque affermato di volersi comunque assumere le sue responsabilità come papà.

Per quanto Simone di Temptation Island abbia più volte provato a riconquistare il cuore e la fiducia di Sonia, per il momento non sembrano esserci risvolti. Intanto, però, come detto, sono diventati genitori e al bambino hanno dato il nome di Gabriel. Ad annunciarlo, come potete vedere nelle prossime righe, sono stati proprio i neo genitori con un carosello di foto su Instagram.

Le foto dopo la nascita del bambino

Sui social con un post condiviso, Sonia e Simone hanno annunciato che sono diventati genitori di Gabriel. Nel loro profilo hanno postato delle dolci immagini dopo il parto.

“Benvenuto Gabriel”, hanno scritto i due ex di Temptation Island, accompagnando la scritta con un cuore blu.

Alcune ex di Temptation Island, da Lucia Ilardo (prossima al GF) a Denise e non solo che insieme a Sonia hanno condiviso questo percorso, hanno speso parole d’affetto nei confronti della loro amica, dicendosi felici di vederla finalmente mamma.

