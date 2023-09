NEWS

Nicolò Figini | 18 Settembre 2023

Elisa ha incantato tutto il pubblico presente all’Arena di Verona per i Tim Musica Awards con il brano “Dancing”. Il video

Elisa canta Dancing ai Tim Music Awards

Iri sera si sono tenuti a Verona i Tim Music Awards e sul palco si sono esibiti tantissimi ospiti. Tra questi abbiamo anche avuto il piacere di vedere Elisa ma anche Alessandra Amoroso, la quale è tornata in TV dopo una lunga assenza.

Dopo aver chiuso il suo tour a dicembre, infatti, ha deciso di prendersi una pausa ma oggi è tornata più in forma che che mai. Sul palco, infatti, ha portato una performance con Annalisa e Raffaella Mannoia.

Parlando di Elisa, come potete vedere anche nel video qui sotto ha incantato l’intera l’Arena di Verona. La cantante ha portato sul palco due suoi brani molto celebri. Stiamo parlando di “L’anima volta” e “Dancing“.

Di seguito potete ascoltare un estratto della seconda canzone che ha lasciato a bocca aperta il pubblico a casa e quello presente. Infatti per tutto il tempo non si sente volare una mosca. Tutti sono incantanti fino alla fine, ovvero quando esplodono in un grande applauso.

ELISA PROPRIO DEA DELLA MUSICA ITALIANA 💌 pic.twitter.com/rYMpMBqXgS — sanna 🥑 (@scomposta_) September 17, 2023

I commenti del popolo del web non potevano che essere solamente positivi: “Elisa è proprio la dea della musica italiana” o ancora “Senza pari“. C’è chi pensa che sia stata lei ad alzare le sorti del programma che fino a quel momento stavano trovando noioso:

“Ho iniziato a guardare questi Tim Music Awards così per sfizio. Siamo arrivati ad un’ora di show di quasi sola noia e finalmente è salita una cantante su questo palco- TI AMO, ELISA. MIA MADRE, MIA SORELLA, MIA ZIA”.

Voi siete d’accordo? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.