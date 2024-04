Isola, eccezionalmente il televoto chiuderà alle ore 15: il motivo

NEWS

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Il televoto di giovedì de L’Isola dei Famosi non si chiuderà durante la puntata, ma molto prima. Come mai avviene ciò? Ecco il possibile motivo dietro questa scelta!

Isola dei Famosi, perché il televoto chiuderà giovedì alle 15:00

Pronti, via! Ieri sera su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Sebbene si sia trattato della prima puntata d’esordio (QUI GLI ASCOLTI), abbiamo visto già qualche battibecco, un mistero da chiarire, le prime impressioni dei naufraghi e le nomination. E a proposito di nomination probabilmente a qualcuno è sfuggito un dettaglio.

LEGGI ANCHE: Quando Pietro Fanelli criticò “il marasma di me*da come Canale 5” (ma oggi è un naufrago de L’Isola)

Vladimir Luxuria nel momento in cui è stato aperto il televoto ha fatto sapere al pubblico che ci sarà modo di scegliere i naufraghi da salvare, quindi in positivo. Ma c’è un particolare che non tutti forse hanno colto nel corso di questo momento de L’Isola dei Famosi. Si avrà tempo fino alle 15:00 di giovedì e non si prolungherà fino all’orario della puntata. Ecco cosa ha detto la conduttrice:

“Apro ufficialmente il televoto! Ricordiamo che il televoto è in positivo. Chi vuoi salvare? Perché sarete voi a salvare due di loro. Vi ricordo che il televoto si chiude giovedì alle ore 15:00 e che, giovedì sera, comunicheremo i due che avete salvato”, queste le parole della presentatrice de L’Isola dei Famosi.

I più attenti (così come coloro che staranno leggendo questo articolo) si staranno certamente chiedendo i motivi di questa scelta. Perché il televoto de L’Isola dei Famosi sarà chiuso così presto se la puntata va in onda in prima serata?

Dietro potrebbe esserci un motivo piuttosto semplice. In Spagna, su Telecinco, il giovedì va in onda l’imperdibile appuntamento con Supervivientes (che corrisponde alla nostra Isola dei Famosi), dunque non è escluso che qui in Italia possa essere registrata la puntata, come già accaduto in altre edizioni. E, per tale ragione, il televoto sarà chiuso per le 15:00, ma solo in serata scopriremo il risultato.

Vedremo se sarà consuetudine di ogni giovedì o se si tratta semplicemente della prossima puntata. Infine vi ricordiamo che al televoto sono presenti Artur, Joe, Luce e Samuel. Sul nostro sito CLICCANDO QUI, puoi votare il nostro sondaggio e scegliere chi salvare a L’Isola dei Famosi.