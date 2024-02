Annalisa, una cantante spagnola fa una canzone molto simile alla sua Mon Amour: gli audio a confronto

Social

Andrea Sanna | 29 Febbraio 2024

Annalisa

Sul web è spuntato un brano di una giovane artista emergente di nome TRAMMA che sembrerebbe avere dei punti in comune con Mon Amour di Annalisa. Non quanto per il testo ma per la musica. E dato che al web non sfugge nulla, la canzone in queste ore è stata motivo di discussione sui social.

Annalisa, cantante spagnola fa una canzone simile a Mon Amour

Il successo di Annalisa ormai non è più una notizia e in questi anni grazie alla sua musica tanti dei brani pubblicati hanno scalato le classifiche. Una su tutte? Mon Amour, vero e proprio tormentone estivo, benché sia stato pubblicato il 31 marzo 2023. Per tutta l’estate infatti non abbiamo ascoltato altro e, ancora oggi a distanza di quasi un anno, continua a essere un fenomeno vero e proprio. Pensate che solo su Spotify vanta 76.533.224 stream! Un numero impressionante.

Ebbene ora il brano torna a essere motivo di discussione. Come mai? Sui vari social in queste ore sta circolando un video di una canzone che per certi versi e alcuni punti, secondo diversi utenti, ricorderebbe per l’appunto Mon Amour di Annalisa. Non nelle parole chiaramente, ma nella musica.

La canzone in questione, che tanto somiglierebbe secondo i più al pezzo della nostra Annalisa, si chiama Tornar-ho a intentar ed è stata pubblicata il 24 gennaio 2024. A interpretarla è TRAMMA, nome d’arte di Marta Romeu. Si tratta di una giovane artista di Girona. Ha iniziato a far musica da autodidatta e ha cominciato pian piano la sua carriera nei vari Festival musicali locali. La cantante pare distinguersi in Patria per “la sua energia, versatilità vocale e capacità di adattamento”.

Qui la canzone che tanto avrebbe a che vedere con Mon Amor di Annalisa…

A seguire, a confronto, il pezzo della cantante ligure…

C’è anche però chi cerca di giustificare TRAMMA, sostenendo non si tratta di “plagio”, come in tanti hanno scritto, ma semplicemente di una cover rivisitata oppure di un omaggio al brano originale, chissà. Insomma le ipotesi sembrano essere davvero tante al momento. Annalisa non ha commentato la notizia, a differenza di tanti utenti sul web.