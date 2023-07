Pomeriggio 5, Myrta Merlino potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Myrta Merlino sostituirà Barbara D’urso a Pomeriggio 5?

È di poco fa la notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, lo storico programma di Canale 5 che conduceva ormai da molti anni e che teneva compagnia a moltissimi telespettatori durante tutta la stagione televisiva che va da settembre a maggio. Ad annunciarlo è stata Mediaset che con un comunicato ha scritto:

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

E così adesso ci si chiede chi sostituirà Barbara D’Urso. Ancora non c’è l’ufficialità (che sapremo sicuramente il 4 luglio con la presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva), ma sta già circolando un nome. Davide Maggio, infatti, ha dato quasi per certo l’arrivo di Myrta Merlino. “Possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5”, ha scritto Maggio.

La nota giornalista ha condotto fino a poco tempo fa il programma “L’aria che tira” su La7. E proprio alla fine dell’ultima puntata della stagione andata in onda ha dato l’addio alla trasmissione. Ecco che quindi le probabilità che la Merlino sbarchi a Mediaset sono davvero molto alte. Non ci resta che attendere martedì 4 luglio per avere notizie ufficiali.