Angelina batte Annalisa: “Che t’o dico a fa” supera “Mon Amour” come miglior debutto femminile

Debora Parigi | 7 Ottobre 2023

Grande successo per Angelina Mango e la sua Che t’o dico a fa’: migliore debutto del 2023

Dopo una settimana che sentivano questa canzone praticamente ovunque (specialmente nei programmi di Maria De Filippi), il 6 ottobre a mezzanotte è uscita “Che t’o dico a fa’” di Angelina Mango. Il nuovo brano dell’ex allieva di Amici (vincitrice della categoria canto nell’edizione numero 22) è piaciuto tantissimo sin da quando lo ha presentato la scorsa settimana nel talent show. E così dall’uscita sulle piattaforme in sole 24 ore ha fatto incetta di ascolti registrando un nuovo record.

Infatti ha totalizzato 197 mila streaming su Spotify in 24 ore. E quindi si piazza come miglior debutto femminile del 2023, andando addirittura a superare la regina di quest’anno: Annalisa. La sua Mon Amour aveva totalizzato 163 mila streming nel primo giorno di uscita ed era stato il miglior risultato fino a oggi (escludendo le canzoni di Sanremo).

#chetodicoafà, il nuovo singolo di ANGELINA MANGO (@angelinamango_ ) debutta alla #25 della classifica Daily Spotify con oltre 197mila stream in 24h.



Ad oggi risulta il miglior debutto femminile con un singolo da solista del 2023. pic.twitter.com/coA0KHd1KS — Social Artist (@SocialArtistOF2) October 7, 2023

Insomma Angelina Mango sforna un successo dietro l’altro e sta raggiungendo grandissimi traguardi nonostante la giovanissima età. La cantante è amatissima dal pubblico e le sue canzoni fanno anche molto ballare. Ma la notizia che soprattutto ci fa piacere è vedere finalmente le cantanti donne raggiungere questi grandi risultati. Purtroppo, come anche in altri ambienti lavorativi, nel mondo della musica (specialmente italiana) le artiste devono faticare il triplo degli uomini per raggiungere certi obiettivi. È bello uindi vedere ultimamente un cambio di rotta tra gli ascoltatori.

Tornando a parlare del brano “Che t’o dico a fa’”, qualche giorno fa Angelina è stata vista a Milano, in un mercato, sul set del videoclip ufficiale della canzone. Quindi a breve potremo vederlo. Inoltre la cantante ha anche annunciato il suo primo tour nei club italiani. Partirà tra pochissimi giorni e che ha già registrato ovunque il sold out.

Ancora complimenti ad Angelina che si merita tutto questo grande successo e le auguriamo di raggiungere obiettivi sempre più grandi.