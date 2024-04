Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Annalisa

Ieri sera Annalisa ha tenuto uno dei suoi concerti a Roma e come ospite speciale ha scelto Alessandra Amoroso, amica che l’ha sostenuta fin dall’inizio della sua carriera.

Il duetto di Annalisa e la Amoroso

Annalisa è davvero inarrestabile e tutti i suoi concerti sono sold out in ogni città che toccherà prossimamente con il proprio tour. In ogni tappa, inoltre, ha scelto di aggiungere un ospite a sorpresa per i fan e in passato abbiamo visto Diodato, Emma Marrone e Gigi D’Alessio, che l’ha invitata anche a esibirsi insieme a lui quando canterà a Napoli.

Nella serata di ieri invece la Scarrone ha scelto di duettare con l’amica Alessandra Amoroso. Hanno scelto di esibirsi su uno dei tormentoni più apprezzati dai fan di quest’ultima, ovvero ‘Ovunque andare“. Qui sotto possiamo vedere un video della performance, al termine della quale Alessandra ha voluto spendere due parole per la collega.

Annalisa ha avuto come ospite della tappa di Roma del suo tour Alessandra Amoroso. Insieme hanno cantato “Comunque Andare”. Il palazzetto è venuto giù, perché di fatto È QUELLA CANZONE. pic.twitter.com/5UkyW9BxJ6 — Ivan Buratti (@booratzi) April 21, 2024

Le due artiste si conoscono da molti anni e l’Amoroso l’ha sempre sostenuta diventando la sua fan numero uno. Nel corso del tempo si sono esibite più volte in concerto e in questa occasione speciale le ha voluto dedicare delle dolci parole:

“Questa è la tua gente, sono molto felice che mi vuoi bene. Però dico a tutti di amarti dal momento zero. Sono felice di tutto quello che ti stai prendendo perché te lo meriti. Ti voglio bene, goditela! Grazie a tutti ragazzi, ciao a tutti!”.

Dai filmati che circolano sul web possiamo vedere Annalisa che non riesce a contenere il suo entusiasmo, dimostrando quanto bene si vogliano. A un certo punto si abbracciano e la cantante savonese comincia a saltellare in preda all’emozione più sincera.

Una scena che è stata molto apprezzata dai fan di entrambe le artiste e che ha ricevuto molti commenti positivi sui social. Non vediamo l’ora di scoprire quali altri ospiti avrà in programma nelle prossime tappe.