Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

Annalisa

Ieri sera nel corso del concerto evento all’Arena di Verona Annalisa ha duettato con Elisa sulle note di Eppure Sentire. Non tutti ricordano però che già ad Amici la Scarrone aveva cantato il celebre brano della Toffoli.

Annalisa cantò Elisa ad Amici

In queste ore sui social si sta molto parlando del concerto evento che ieri sera Annalisa ha tenuto all’Arena di Verona. Lo show evento, che verrà replicato la prossima settimana, arriva a distanza di qualche giorno dalla fine della tournée di palasport della Scarrone, che è stata un vero successo e ha registrato 10 sold out su 10. Il tour tuttavia non terminerà qui e proseguirà per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto del nostro paese e senza dubbio ne vedremo di belle.

Ieri intanto l’ex allieva di Amici si è goduta la sua prima Arena e a salire sul palco con lei sono stati numerosi ospiti. A raggiungere la cantante sono stati infatti Irama, Giorgia, Tananai e tanti altri. In particolare però a far emozionare il pubblico è stato il duetto che la Scarrone ha eseguito con Elisa, sulle note della celebre Eppure Sentire. Il video del momento ovviamente ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato questa bellissima performance.

Non tutti però ricordano che già in passato, ai tempi della partecipazione ad Amici, Annalisa aveva già cantato Eppure Sentire. Sui social è così tornato virale il momento in cui la Scarrone, all’interno della scuola del talent show di Maria De Filippi, provava il pezzo. Oggi, a distanza di anni, la cantante è addirittura riuscita a duettare il commovente brano con Elisa e questa è di certo una soddisfazione immensa per lei.

A breve nel mentre il concerto evento all’Arena verrà anche trasmesso su Canale 5 e il pubblico attende già con ansia di rivivere le emozioni di questo indimenticabile show.