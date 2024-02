Annalisa imita Brenda Lodigiani mentre imita…Annalisa: il video diventato virale

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2024

Annalisa

Annalisa, dopo il successo dell’ultimo anno, è stata imitata da Brenda Lodigiani più volte. In queste ore però è stata la cantante stessa a imitare la comica che imitava lei.

L’imitazione di Annalisa

Annalisa ha appena partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Sinceramente” classificandosi al terzo posto, ma il successo è arrivato lo scorso anno. Da quel momento è stata sulla bocca di tutti e Brenda Lodigiani l’ha studiata per farne l’imitazione. Molto spesso infatti l’abbiamo vista nel programma della Gialappa’s Band mentre ne faceva la parodia sulle note di “Mon Amour“.

La comica stessa ha affermato di aver ricevuto i complimenti della cantante tramite una serie di messaggi. Adesso, in qualche modo, si conoscono e l’ex allieva di Amici ha parlato della Lodigiani in un recente video. Qui sotto la possiamo vedere mentre fa l’imitazione di Brenda che imita lei:

“Non vi sembro identica a Brenda vestita così? Io mi sento un po’ uguale. No? Facciamo una prova? Popolo di Sanremo su le mani! Tutti a votare il codice 16! Ci vogliono nuove skills su Sinceramente”.

Ovviamente il filmato ha fatto divertire tutti quanti i fan di Annalisa, i quali adesso attendono la parodia anche di “Sinceramente“. Brenda dovrà studiare molto per portarla in scena, proprio come ha fatto in passato:

“L’ho dovuta studiare, non è stato semplice perché lei ha pochi appigli. È bellissima, bravissima, intelligente, non sbaglia niente. La chiave è stata proprio ‘l’Uuuh! Aaah!’. L’abbiamo talmente destrutturata che ci sono rimasti i brandelli di Annalisa.

Ho chiesto a gran voce di farla cantare al citofono perché mi faceva ridere questa idea di Annalisa da sola nel garage a gridare ‘popolo del citofono’, facendo il verso a tutti i cantanti e le cantanti che si esibiscono dal vivo nelle grandi piazze”.

Non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci riserverà Brenda Lodigiani nel prossimo futuro.