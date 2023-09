NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Settembre 2023

Annalisa sarebbe in dolce attesa

AGGIORNAMENTO: con un tweet sul suo profilo, Annalisa ha smentito la presunta gravidanza, affermando: “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/9)”.

È di certo un periodo d’oro questo per Annalisa. Nell’ultimo anno infatti la Scarrone ha dominato le classifiche musicali con Bellissima e Mon Amour, che sono diventate delle vere hit. Pochi giorni fa, come se non bastasse, l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato il suo nuovo singolo, Ragazza Sola, che ha già conquistato il pubblico. Il brano anticipa il prossimo album di inediti della cantante, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che verrà pubblicato il 29 settembre. Contemporaneamente anche la vita privata della Scarrone sembrerebbe procedere a meraviglia. Lo scorso giugno infatti l’artista ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, e proprio in merito al loro amore a Vanity Fair ha affermato:

“L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. Quella volta non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo”.

In queste ore intanto è giunta un’indiscrezione che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web. Secondo il settimanale Chi infatti Annalisa sarebbe incinta del suo primo figlio. Già da qualche giorno sul web si mormora di una presunta gravidanza per la cantante. Alcuni fan infatti hanno notato un pancino sospetto, e a quel punto i più hanno ipotizzato che la Scarrone stia per diventare madre. Attualmente però precisiamo che al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, e i rumor dunque vanno presi come tali.

Sempre a Vanity Fair intanto la cantante, in merito alla possibilità di diventare madre, aveva dichiarato: “Un figlio? Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”.