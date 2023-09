NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Annalisa è in dolce attesa?

Annalisa sta scalando le classifiche e si sta godendo il successo dal punto di vista professionale anche ora che ha rilasciato il nuovo singolo “Ragazza Sola“. Il video ha ottenuto centinala di migliaia di visualizzazioni in poche ore e in meno di un giorno Joey Di Stefano aveva già creato il balletto.

La cantante, però, è serena anche per quanto riguarda l’amore. Di recente, infatti, è convolata a nozze con il suo compagno Francesco e in seguito ha raccontato come è nato il loro amore:

“L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare.

Quella volta non è successo niente, non ci siamo nemmeno scambiati i numeri. Lui mi ha scritto poi sui social. La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo”.

Di recente Annalisa si è esibita in occasione dell’evento RDS Summer Festival e qui ha cantato “Mon Amour“. Dal video qui sotto, però, i fan hanno notato un dettaglio sospetto e hanno cominciato a chiedersi se è incinta. Dal filmato, infatti, in molti sostengono di vedere quello che sembrerebbe un pancino. “Mi sa che Annalisa è in attesa“, afferma qualcuno con entusiasmo.

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità perché la stessa cantante non ha ancora annunciato nulla sui suoi profili social. Per adesso si tratta soltanto di rumor e pensieri che sono stati scritti dagli utenti del web. Per averne la certezza dovremo attendere le parole dei diretti interessati.

