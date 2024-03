Annalisa fa doppietta! Mon Amour raggiunge Bellissima e infrange un nuovo record

NEWS

Debora Parigi | 29 Marzo 2024

Annalisa

Continua il grande successo musciale di Annalisa che infrange un record dietro l’altro. Nel 2023 abbiamo festeggiato un anno di presenza in classifica del brano Bellissima. E oggi facciamo lo stesso con Mon Amour. E proprio queta doppietta regala alla cantante un nuovo grande traguardo che solo lei come artista italiana ha. Vediamo di cosa si tratta.

Un anno di Mon Amour porta un nuovo successo per Annalisa

Inarrestabile! È così che possiamo definire Annalisa che ormai dal 2022 sforna una hit dietro l’altra e si sta prendendo tutto il successo che merita da tanti anni. La sua grande scalata è iniziata nel 2022, come dicevamo, con Bellissima che finì nella Top musicale italiana rimanendo un anno intero in classifica FIMI. Ma non solo, questo brano è andata ben oltre le 52 settimane infrangendo ogni record italiano.

Nel 2023 è uscita Mon Amour che è schizzata nelle posizioni più alte delle classifiche. Questo brano è stato frutto della collaborazione della cantante con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato anche la produzione insieme a Zef. Ed è diventato un vero e proprio tormentone tanto che, nonostante fosse uscita il 31 marzo, ha continuato ad avere un grande successo per tutta l’estate, superando anche alcuni tormentoni estivi.

E adesso Annalisa sta facendo ballare tutti con la sua Sinceramente, presentata al Festival di Sanremo 2024 e che ha già conquistato il doppio disco di platino ed è tra le più ascoltate. A tal proposito, sta preparando una versione remixata con Bon Sinclair. Inoltre sarà madrina del Roma Pride 2024.

Ma tornando a Mon Amour, come notiamo è passato un anno dalla sua pubblicazione e questa canzone è ancora in classifica FIMI. Una grande soddisfazione per Annalisa che con questo risultato infrange un nuovo record. Infatti è l’unica artista italiana ad avere due singoli rimasti in classifica per un anno intero. Che possiamo dire? Complimenti Annalisa e ti auguriamo ancora tanti successi e felicità!