Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

Annalisa

Dopo i numerosi successi professionali, oggi è stato annunciato che Annalisa sarà la madrina ufficiale del Roma Pride 2024.

Le parole di Annalisa

Sappiamo bene che da più di un anno Annalisa domina le classifiche e ormai è una delle artiste più amate e di successo del momento. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante ha fatto ballare e cantare tutti i fan e non solo con la sua Sinceramente, che è un vero tormentone. Solo qualche ora fa la Scarrone, che tra pochissimi giorni partirà per il suo nuovo tour, ha annunciato l’arrivo del remix del brano, che è stato realizzato da Bob Sinclar. Oggi come se non bastasse è arrivata un’altra grande notizia, che sta già facendo discutere.

Annalisa infatti sarà la madrina del Roma Pride 2024, che si svolgerà il prossimo 15 giugno. Si tratta di un grande onore per la cantante, che sfilerà dunque per le strade della Capitale per sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+. In merito la Scarrone, emozionata, ha affermato:

“Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante. Celebrare insieme i 30 anni del Roma Pride sarà speciale e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità LGBTQIA+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”.

Annalisa dunque si prepara a ricoprire il ruolo di madrina del Roma Pride 2024 e senza dubbio già in molti attendono il 15 giugno. Nel mentre però i fan avranno modo di rivedere la Scarrone sul palco molto prima, in vista della partenza del tour.