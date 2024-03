NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2024

Annalisa

Con un post sui social, Annalisa annuncia l’arrivo del remix del brano sanremese Sinceramente, che è stato realizzato da Bob Sinclar.

Annalisa feat Bob Sinclar

Non si arresta il successo di Annalisa. Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni e riconoscimenti, anche il nuovo anno sembrerebbe essere partito a meraviglia per la cantante. Dopo la fortunata partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato la canzone Sinceramente, la Scarrone si è posizionata nuovamente ai vertici delle classifiche, dominando le scene musicali. Allo stesso tempo l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si sta aprendo anche al mercando estero e solo pochi giorni fa ha rilasciato la versione francese del suo brano e si resta in attesa di quella spagnola, annunciata già da qualche settimana.

Ma non solo. La cantante infatti sta anche preparando il suo nuovo tour, che per la prima volta la porterà in giro nei principali palasport italiani, all’Arena di Verona per due concerti evento e in seguito nelle arene estive. Grandi impegni dunque attendono la Scarrone, che oggi ha svelato un’altra grande e inaspettata sorpresa per tutti i suoi fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post sui social Annalisa ha annunciato l’arrivo del remix di Sinceramente, realizzato nientemeno che da Bob Sinclar. I due si sono anche mostrati insieme in studio di registrazione, proprio mentre lavoravano al brano, che verrà rilasciato a breve. Attualmente la cantante non ha ancora svelato la data di uscita ufficiale, ma con ogni probabilità il pezzo verrà pubblicato nei giorni a venire.

Grande emozione dunque per la Scarrone, che si sta senza dubbio godendo questo importante e meraviglioso momento. Tra pochi giorni intanto partirà ufficialmente il tour, che vanta già numerosi sold out. Ma quali sorprese ci riserverà stavolta l’artista sul palco? Non resta che attendere per scoprirlo.