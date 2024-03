NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2024

La tiktoker Francesca Iovane si sfoga in lacrime sui social dopo aver subito body shaming in palestra: il forte racconto

Nelle ultime ore sui social non si parla altro che della storia di Francesca Iovane, giovane creator partenopea che si è mostrata in lacrime su TikTok dopo aver subito body shaming in palestra.

La storia di Francesca Iovane colpisce il web

Nelle ultime ore a colpire il web è stata la storia di Francesca Iovane, una giovane attivista e content creator che ha postato un video sul suo profilo TikTok raccontando lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista. Nel filmato diventato virale, la tiktoker ha rivelato in lacrime di aver subito body shaming mentre si trovava in palestra. Tutto è iniziato quando Francesca si stava allenando sul tapis roulant quando a un tratto, per via del caldo, ha deciso di togliersi la maglietta, rimanendo con un completino. A quel punto un gruppo di ragazzi ha iniziato a deriderla per via del suo corpo, e così la Iovane, sconvolta, ha raccolto le sue cose ed è corsa via. Sui social in seguito la tiktoker si è sfogata in lacrime, affermando:

“Mi hanno detto tutta la vita ‘vai in palestra cicciona’. Poi ci vado ed è questo quello che succede. Mi fate veramente schifo. […] Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social nei commenti. Vorrei vivere la mia vita senza che nessuno mi prenda in giro”.

Il video postato da Francesca Iovane ha fatto in breve il giro dei social, arrivando a superare i 5 milioni di visualizzazioni. Il web intero si è ovviamente schierato dalla parte della giovane creator. La clip è arrivata fino a Fiorella Mannoia, che ha commentato il filmato affermando: “Mandali affan**o! Sono solo dei poveracci! Non dare la soddisfazione a questa gente di me**a!”.

La stessa Francesca ha poi ringraziato sui social tutti coloro che l’hanno supportata e che le hanno inviato il loro affetto, cosa non affatto scontata.