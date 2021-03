1 Annalisa e il look a Sanremo 2021

Siamo nel pieno della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 e pian piano tutti i cantanti si stanno susseguendo sul palco. Tra essi ad infiammare il Teatro Ariston ci ha pensato Annalisa Scarrone con il suo nuovo brano dal titolo Dieci. Una canzone che ha già conquistato il cuore dei telespettatori e che sta riscuotendo successo tra i più giovani e non solo. A premiarla anche la giuria, tanto da essere una delle pretendenti per il titolo finale.

Esattamente come il pezzo scelto per la kermesse canora, anche i look di Annalisa hanno attirato non poco l’attenzione dei fan, che si stanno giustamente chiedendo a chi si è affidata la cantante per questo importante evento. Così come Noemi, anche la Scarrone ha scelto l’alta moda italiana.

Questa sera l’ex protagonista di Amici ha scelto un completo, giacca (molto particolare come potete vedere dalla foto postata sotto) e pantalone bianco.

Ebbene grazie a Manuel Di Gioia, ma anche consultando la pagina ufficiale della Scarrone, possiamo dirvi con certezza qual è il brand che sta curando la sua immagine. Stando a quanto riportato si tratta di Blumarine, storico marchio italiano nato nel 1977, appartenente alla casa di moda Blufin S.p.A.

Elegante, mai banale e molto sexy, Annalisa ha conquistato tutti con il suo look questa sera. A voi è piaciuta?

Continuate a restare sintonizzati per tutte le altre curiosità sugli outfit dei cantanti di Sanremo 2021!