Alessandra Celentano commossa ricorda la sua mamma a Verissimo: “Rifarei tutto per lei”

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

C’è stato un momento molto toccante quest’oggi a Verissimo, quando Alessandra Celentano ha ricordato commossa la sua cara mamma. La prof di Amici 23 ha raccontato il loro rapporto: “Rifarei tutto per lei e anche di più”.

Alessandra Celentano ricorda sua mamma

Nell’intensa intervista di oggi a Verissimo Alessandra Celentano ha toccato tanti argomenti in occasione dell’uscita del suo libro. Dopo aver affrontato il periodo in cui voleva lasciare la danza e ha sofferto di disturbi alimentari, la docente di Amici 23, ha ricordato anche la sua cara mamma.

Nel parlare della sua cara mamma, Alessandra Celentano ha ripercorso il loro rapporto, che vorrebbe tanto rivivere oggi se solo potesse. Per prima cosa la maestra ha fatto sapere che lei è sempre stata una bambina puntuale e disciplinata. Un atteggiamento che poi si è portata dietro negli anni e che oggi è uno degli aspetti per lei più importanti. E riguardo a sua mamma ha raccontato un aneddoto che riguarda la canottiera di lana sotto il body: «Mi vestiva di tutto punto a casa. Poi io mi toglievo la canottiera. Una volta in sala, però, se ne accorgeva».

A Verissimo Alessandra Celentano con commozione e gli occhi particolarmente lucidi ha ripercorso i 10 anni di malattia di sua madre. Emozionata durante il collegamento l’insegnante di Amici 23 ha detto: «Le sono stata a fianco. Rifarei tutto, ma farei anche di più». Per lei non è stato sicuramente facile affrontare questo tema, poiché è una persona sempre molto riservata e non ama mettere in pubblica piazza la sua vita privata.

In una versione inedita e intima Alessandra Celentano per oggi ha tolto le vesti di maestra e si è mostrata sotto un’altra luce. Il racconto sulla sua cara mamma ha intenerito il pubblico presente in studio, che le ha riservato degli applausi.