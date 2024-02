NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Annalisa

Nuova soddisfazione per Annalisa! In queste ore infatti il singolo Euforia è stato certificato Disco d’Oro e così la cantante infrange un nuovo importante record.

Nuovo record per Annalisa

Ancora una volta si parla dei successi di Annalisa. Sappiamo tutti che il 2023 è stato un anno incredibile per la Scarrone, che ha raggiunto un traguardo dietro l’altro. La cantante ha infatti dominato le classifiche con le hit Bellissima e Mon Amour, che per mesi ci hanno fatto cantare e ballare. Ma non solo. Lo scorso settembre è anche arrivato l’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che ha conquistato il cuore del pubblico. Contemporaneamente l’ex allieva di Amici si è anche dedicata ai live e per la prima volta è salita sul palco del Forum di Assago. In primavera sarà poi la volta del tour di palasport, che sta registrando un sold out dietro l’altro e terminerà con un concerto evento all’Arena di Verona.

Nel mentre quest’anno la Scarrone sarà anche tra i Big in gara al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston presenterà il brano inedito Sinceramente, già attesissimo dai fan. La cantante inoltre per la maggior parte del pubblico potrebbe avere ottime chance di vincere la kermesse e di certo ne vedremo di belle.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però in queste ore per l’artista è arrivata l’ennesima soddisfazione. Annalisa infatti ha vinto il Disco d’Oro per la canzone Euforia e il quarto Disco di Platino per Disco Paradise. Ma non solo. La Scarrone ha infatti infranto anche un nuovo record. Con queste nuove certificazioni l’ex allieva di Amici ha superato i 3 milioni di copie certificate in carriera, diventando l’artista femminile con più copie certificate in assoluto in era FIMI.

Grande soddisfazione per la Scarrone, che adesso si concentrerà a pieno sul Festival di Sanremo. A lei dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.