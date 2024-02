NEWS

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Tutte le informazioni sulla cantante Sissi, dalla biografia, alla vita privata, la carriera, le canzoni, quanti anni ha, Instagram fino alla sua esperienza a X Factor e Amici.

Chi è Sissi

Nome e cognome: Silvia Cesana

Nome d’arte: Sissi

Data di nascita: è nata nel 1999

Luogo di nascita: Erba (Como)

Età: 24 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Sissi è single

Tatuaggi: ha vari tatuaggi, alcuni sulle bracci molto visibili

Profilo Instagram: @sissi.music

Pagina Facebook: sissiofficialpage

Sissi età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Sissi, ex allieva di Amici 21 nella categoria canto, da dove viene, dove vive e quanti anni ha. Il suo nome completo è Silvia Cesana, è nata a Erba, in provincia di Como, nel 1999. Ha quindi 24 anni di età, ma non sappiamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso.

Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha molti sul suo corpo, tra cui vari sulle braccia che sono molto visibili. Tra questi ne vediamo uno dedicato ad Amy Winehouse, cantante che adora, poi ci sono dei fiori e delle api in omaggio al disco Flower Boy di Tyler the Creator. Inoltre tra i tatuaggi ci sono anche le iniziale della madre, alla quale è molto legata.

Parlando della sua biografia, non ci sono tantissime informazioni, anche riguardo gli studi. Inoltre vive in Lombardia con i suoi genitori. Sin da bambina è appassionata di musica e quindi ha deciso di dedicare la sua vita ad essa.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Sissi sembra essere single oggi. Ha avito una relazione nata dentro la scuola di Amici con il ballerino Dario Schirone. I due sono stati insieme per un paio di anni, ma adesso sembrano essersi lasciati. Ma non ne conosciamo i motivi.

In generale è una persona molto riservata, quindi è difficile avere informazioni che la riguardano.

Possiamo parlare, però, delle sue grandi passioni riguardanti la musica. Ama il rap e la musica urban, ma anche il rock e soprattutto gli artisti della scena glam, quali David Bowie e Marc Bolan. Il suo album preferito è Orange di Frank Ocean. Come detto, inoltre, adora Amy Winehouse.

Dove seguire Sissi: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Silvia Cesana, in arte Sissi, è possibile seguirla sui social? La risposta è sì e vi segnaliamo il suo profilo Instagram.

Come si chiama Sissi su Instagram? il nick di riferimento è sissi.music.

Il suo account è dedicato soprattutto alla musica e ha un grandissimo seguito tra gli utenti.

Inoltre ha una pagina Facebook per rimanere aggiornati su di lei..

Carriera

La carriera di Sissi è molto lunga nonostante la sua giovane età. Come detto ha iniziato prestissimo e ha avuto modo di farsi notare. Nel 2019 ha infatti firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli. E proprio grazie a questo ha avuto la possibilità di lavorare con tanti artisti.

A tal proposito segnaliamo che ha collaborato con il celebre produttore Fortunato Zampaglione, dando vita ad alcuni singoli in lingua inglese. Inoltre ha avuto l’opportunità di collaborare con il chitarrista di Amy Winehouse Kristan Marr.

X Factor

Nel 2019, quando aveva 20 anni, Sissi di Amici ha partecipato a X Factor ricevendo molti apprezzanti dai giudici di quella edizione. Si e presentata alle audizioni con il brano Del verde di Calcutta, guadagnandosi anche una standing ovation da parte del pubblico. Malika Ayane ebbe alcune perplessità, ma ricevette 4 sì e raggiunse i Bootcamp.

Il suo percorso nel talent show continuò fino agli Home Visit nella categoria delle Under Donne appartenente a Stera Ebbasta. Purtroppo il rapper a quel punto la eliminò non facendola quindi accedere ai Live.

Nonostante questo, Sissi ha sempre continuato a fare musica, non si è mai arresa nell’inseguire il suo sogno e ha continuato ad incidere pezzi molto belli.

Amici 21

Silvia Cesana, in arte Sissi, è approdata nella scuola di Amici 21 a seguito di alcuni banchi rimasti vuoti dopo le eliminazioni. Scelta dalla produzione, nella puntata del programma in onda domenica 31 ottobre 2021 Sissi ha cantato davanti ai prof la sua canzone Come Come e tutti l’hanno apprezzata assegnandole il banco. Lei poi ha deciso di far parte della squadra di Lorella Cuccarini.

Il suo percorso nella scuola è stato ricco di soddisfazioni prendendosi sempre grandi complimenti arrivando quindi al Serale. Qui ha dimostrato la sua bravura ed è arrivata in Finale, ma non ha vinto.

Dopo l’esperienza ad Amici, Sissi ha avuto modo di fare dei mini tour in giro per l’Italia, ma purtroppo la sua notorietà è andata calando. Fece molto scalpone un video in cui lei si esibiva alla sagra di un paese. Ci fu polemica poiché il suo talento veniva sprecato. Lei, però, è sempre andata avanti a testa alta.

Album e canzoni

Silvia Cesana ha varie canzoni all’attivo come Just a game, Don’t lie to me again ed Earthbound.

Ha anche un profilo Spotify in cui ascoltare i suoi brani in streaming, ma quindi troviamo tre canzoni diverse: Versus, Per farti paura e Sento. Ad Amici ha presentato l’inedito Come Come, conquistando tutti. Grazie a questa esperienza ha avuto modo di proporre nuovi brani come Danshari o Stupidi lovers e non solo. Canzoni tutte contenute nel primo EP dal titolo Leggera.

Sissi a Sanremo 2024

Dopo anni in cui di lei non si è saputo nulla, musicalmente parlando, Sissi approda al Festival di Sanremo e lo fa nella serata delle cover, quella del venerdì. Lei insieme a Gaia (ex vincitrice di Amici) e La Nina sono state scelte da Big Mama per il duetto. Le quattro, quindi, salgono sul palco dell’Ariston portando la cover di Lady Marmelade.

Ogni artista porterà sul palco del venerdì di Sanremo 2024 un ospite per la serata delle cover. Sissi accompagnerà Big Mama insieme a Gaia e La Nina.