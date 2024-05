NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Annalisa

In occasione della finale di Amici 10, Anna Pettinelli fece un appunto ad Annalisa, lanciandole una piccola critica.

Le parole di Anna Pettinelli su Annalisa

Sono ormai passati ben 13 anni da quando Annalisa ha partecipato alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi e senza dubbio a oggi è una delle artiste più amate del momento. Da circa due anni infatti la Scarrone è sulla cresta dell’onda e solo nel 2023 ha portato a casa una serie di successi e riconoscimenti che l’hanno portata alla notorietà mondiale. Solo pochi giorni fa intanto ha concluso il suo primo tour di palasport, che ha registrato ben 10 sold out su 10. Tra qualche giorno come se non bastasse la cantante si esibirà anche per la prima volta all’Arena di Verona e si preannunciano due live ricchi di sorprese.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore a tornare virale è stato un vecchio video con protagonista Annalisa, risalente proprio alla finale di Amici 10. In quell’occasione a far parte dei rappresentanti della stampa e delle radio c’era anche Anna Pettinelli, che all’epoca non ricopriva ancora il ruolo di prof. La speaker radiofonica però lanciò una piccola critica alla Scarrone, affermando:

“Mi piace tantissimo come canti, ma io ancora non riesco ancora a sentire le tue emozioni. Io non lo so perché. È come se, e lo dico perché mi piaci tanto, avessi ancora un velo. È come se ancora dovessi trovare la canzone con cui spacchi tutto”.

A oggi intanto si può dire senza ombra di dubbio che Annalisa è una vera star della musica italiana e nel corso dei prossimi mesi arriveranno ancora tante soddisfazioni per la cantante. L’ex allieva di Amici dovrà infatti affrontare un lungo tour estivo, che la porterà in giro in tutto il paese, e non sono escluse sorprese.