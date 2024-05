NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Poche ore fa Alfonso Signorini ha lanciato un guanto di sfida ai ragazzi di Amici 23 e oggi gli allievi hanno incontrato il conduttore e si sono esibiti alla sua presenza.

Gli allievi di Amici 23 incontrano Signorini

Nel corso del daytime di Amici 23 andato in onda ieri pomeriggio è arrivata un’inaspettata sorpresa per gli allievi. I cantanti e i ballerini hanno infatti ricevuto un guanto di sfida da parte di Alfonso Signorini e così in queste ore hanno duramente lavorato alla sfida. Il conduttore, che il prossimo 19 luglio dirigerà la Bohème di Puccini all’Arena di Verona, ha inviato un compito speciale ai ragazzi, chiedendo loro di lavorare su un taglio musicale dell’opera da rendere moderno e attuale.

Oggi così, durante la nuova striscia quotidiana, Signorini è arrivato in studio per incontrare finalmente gli allievi. A turno dunque i cantanti e i ballerini si sono esibiti alla presenza del conduttore, mostrando il lavoro svolto. Al termine delle performance il presentatore del Grande Fratello ha fatto i suoi complimenti ai ragazzi, che poco dopo hanno ricevuto una bellissima sorpresa.

Alfonso Signorini ha infatti invitato gli allievi di Amici 23 all’Arena di Verona in occasione della prima serata della Bohème e ha così affermato: “Io vi dico che siete tutti bravissimi. Se voi sarete con me il 19 luglio, tutti insieme, io sono solo che felice. Vi aspetto tutti. Darete insieme il gong per questa prima serata magica all’Arena di Verona. Chissà che non vi porti anche un po’ di fortuna”.

Un incontro speciale e un appuntamento davvero imperdibile! 🤩✨ #Amici23 pic.twitter.com/9MKnILIP9P — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2024

Grande emozione dunque per i ragazzi, che in queste ore si stanno preparando in vista della semifinale. Domani infatti si registrerà la penultima puntata di questa edizione, che andrà in onda su Canale 5 domenica 12 maggio. Ma chi sarà ad accedere alla finale e chi invece dovrà lasciare la scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.