Nicolò Figini | 22 Giugno 2023

Una ragazza mima Mon Amour di Annalisa a Battiti Live 2023

Ieri sera Annalisa è stata una delle cantanti che è salita sul palco di Battiti Live 2023 a Bari. La cantante si è esibita con Fedez, sulle note di “Disco Paradise” per poi passare al suo singolo “Mon Amour“. Si tratta di due canzone che hanno riscosso enorme successo, in particolar modo la seconda è stata un vero e proprio successo tra il pubblico e sul web.

In molti, infatti, hanno creato dei balletti o dei trend. In particolar modo, la parte del brano che ha coinvolto maggiormente i fan è quando dice la frase “ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me“. Ieri sera durante il concerto estivo, una ragazza in mezzo al pubblico è stata inquadrata e ha mimato proprio queste parole.

Nel video, che potete trovare anche qui sotto, vediamo questa persona prima baciare quello che potrebbe essere il fidanzato sulla bocca. Poi si volta a baciare una ragazza sulla guancia e, infine, guardando dritta in camera manda un bacio ai telespettatori e al cameraman. Il filmato è diventato subito virale.

Durante Battiti Live 2023 non si è esibita solo Annalisa, ma tra i cantanti abbiamo potuto vedere anche Rosa Chemical. Quest’ultimo ha avuto un piccolo problema tecnico non appena salito sul palco. Non si sentiva più in cuffia e il microfono sembrava non funzionare più. Alla fine è stato risolto il disguido e tutto è andato avanti per il meglio.

