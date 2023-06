NEWS

Andrea Sanna | 22 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Dopo le parole di Marco Mazzoli in un’intervista, Helena Prestes risponde sui social. E la sua risposta vi sorprenderà

La risposta di Helena Prestes

A far discutere nella giornata di ieri è stata l’intervista fiume che Marco Mazzoli ha rilasciato a Il Corriere della Sera. Il vincitore de L’Isola dei Famosi ha parlato anche di Helena Prestes, con la quale ha vissuto alti e bassi in Honduras: “Quanto a Helena Prestes ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica”.

Parole queste che hanno spiazzato i fan di Helena Prestes, specie dopo il modo in cui Marco Mazzoli nell’ultimo periodo sembrava aver cambiato atteggiamento verso la naufraga. Se per buona parte del programma, infatti, non erano riusciti ad andare d’accordo, prima della fine dell’esperienza c’è stato un avvicinamento. Dunque secondo molti utenti del web ora queste dichiarazioni stonano con il comportamento avuto.

Ma cosa ne penserà di tutto questo Helena Prestes? La concorrente è intervenuta con delle storie su Instagram, dove ha fatto sapere di aver ricevuto molte segnalazioni e di aver letto le parole usate da Marco Mazzoli:

“Io ho dei problemi? Lui mi ha conosciuto sull’isola e io in quel contesto avevo dei problemi. Mi hanno nominata dall’inizio, ben sei volte e non mi faceva stare bene. E questo lui lo sa. Per quanto mi riguarda lui era molto più umano di altri lì dentro”, ha detto una diplomatica Helena Prestes.

Successivamente Helena ha anche detto che secondo lei Marco ha meritato la vittoria e ora non è il momento di fare polemiche. Reputa Mazzoli una persona intelligente e in confessionale avrebbe detto delle cose che noi non abbiamo visto nei daytime: “Io ripetevo che lui è molto creativo e autentico e che meritava la finale. E dicevo anche che gli volevo bene. I problemi che avevo lì dentro erano inerenti al fatto che facevo fatica a legare con gli altri”.

Helena risponde alle parole di Mazzoli rilasciate in un’intervista pic.twitter.com/Zu8ErBzeYT — disagiotv (@disagio_tv) June 22, 2023

Nel suo discorso Helena Prestes ha dichiarato che L’Isola era un posto senza amore. Lì era molto importante stringere dei legami, ma lei non è riuscita. Lui invece fin dall’inizio ha ricevuto il supporto di tanti, fino alla finale: “I miei problemi erano molti, anche cose personali di famiglia. Cose che mi hanno reso debole e anche più forte, ma anche problemi legati al programma”.

Infine Helena Prestes si augura che Marco Mazzoli possa imparare a conoscerla al di fuori del reality show, perché la vita vera è altro “e sono certa che dirà ancora che sono molto simpatica, così come mi diceva in hotel prima di arrivare sulla spiaggia”, ha concluso.