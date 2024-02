Annalisa, la reazione alla vittoria di Angelina Mango

Sanremo

Vincenzo Chianese | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera Angelina Mango ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo. A non sfuggire al web però è stata la reazione di Annalisa.

La reazione di Annalisa non passa inosservata

Una delle grandi protagoniste di Sanremo 2024 è stata senza dubbio Annalisa. Dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni infatti la cantante ha deciso di mettersi nuovamente alla prova ed è così arrivata in gara alla kermesse musicale. Sul palco dell’Ariston l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha presentato la canzone Sinceramente, che fin dal primo ascolto ha conquistato il cuore del pubblico. In questi giorni infatti i fan, e non solo, stanno cantando e ballando il pezzo della Scarrone, che ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit.

Nel mentre ieri sera è andata in onda la finale del Festival di Sanremo 2024 e a classificarsi al primo posto è stata Angelina Mango, con la sua La Noia. A entrare nella Top 5 è stata tuttavia anche la cantante di Sinceramente, che si è classificata sul gradino più basso del podio, al terzo posto. Durante la consegna del premio ad Angelina però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Mentre la Mango riceveva il leoncino d’oro, i più hanno notato la reazione di Annalisa alla vittoria della sua collega. La Scarrone è apparsa visibilmente emozionata, tuttavia secondo qualcuno la cantante non avrebbe nascosto la delusione per non essere riuscita a trionfare.

io adesso mi AMMAZZO datemi sue notizie ditemi come sta pic.twitter.com/p4jZOxZCNA — stemas 🫒 (@jadestuxedo) February 11, 2024

Nonostante la mancata vittoria a Sanremo però senza dubbio per la Scarrone arriveranno importanti traguardi. Primo tra tutti la partenza del tour di palasport, che sta registrando un sold out dietro l’altro. Ma non solo. La cantante ha infatti ha anche annunciato l’arrivo della versione spagnola di Sinceramente, che verrà rilasciata nelle settimane a venire.