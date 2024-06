NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Annalisa

In queste ore Annalisa ha rivelato un retroscena inedito che non aveva mai raccontato sulle nozze con Francesco Muglia

Intervistata da Cosmopolitan, Annalisa ha rivelato un retroscena inedito sulle nozze con Francesco Muglia, che si sono celebrate lo scorso anno.

Il retroscena sulle nozze di Annalisa

Non si contano più ormai i successi e i traguardi raggiunti da Annalisa nell’ultimo anno. Attualmente la Scarrone è di certo una delle artiste del momento e ancora oggi sta continuando a scalare le classifiche con i suoi brani. Solo qualche giorno fa infatti è uscita la hit estiva Storie Brevi, in collaborazione con Tananai, che ha già conquistato il cuore del pubblico. Nel mentre a breve la cantante festeggerà il primo anno di nozze con Francesco Muglia e pare che la vita coniugale stia procedendo a gonfie vele.

Proprio in queste ore la Scarrone, nel corso di un’intervista per Cosmopolitan, è tornata a parlare del suo matrimonio, rivelando tuttavia di non essersi riuscita ad assaporare ancora per bene questo nuovo capitolo della sua vita. A causa dei numerosi impegni professionali di entrambi, la cantante e suo marito infatti non sono ancora riusciti a fare il viaggio di nozze. Tuttavia l’ex allieva di Amici precisa: “Al momento non è cambiato granché, c’è stata la volontà di sposarci perché lo desideravamo entrambi. Il giorno del matrimonio indimenticabile, lo porterò sempre dentro di me”.

Ma non è finita qui. Proseguendo infatti Annalisa ha anche rivelato un retroscena inedito sulle nozze con Francesco Muglia, che prima d’ora non aveva mai raccontato:

“Ero terrorizzata dai paparazzi. Avevo ansia nei confronti degli invitati, che si potessero sentire a disagio. Avendo celebrato la cerimonia sul mare avevamo posizionato dei veli sui rami degli alberi in modo da coprire anche dall’acqua ma durante la cerimonia con la coda dell’occhio ad un certo punto ho visto spuntare i fotografi su un gommone che si spostava a destra e a sinistra in base al vento. Di conseguenza anch’io ondulavo per cercare di stare sempre dietro al velo ma alla fine niente ho mollato il colpo”.