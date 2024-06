NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Annalisa

Nel corso di una nuova intervista, Annalisa ha parlato della possibilità di avere un figlio e di diventare madre per la prima volta.

Le parole di Annalisa

Numerosi, nell’ultimo anno, sono stati i successi raggiunti da Annalisa. Professionalmente infatti la cantante ha raggiunto una serie di traguardi inimmaginabili e a oggi è senza dubbio una delle artiste del momento. Dopo il fortunato tour di palasport e dopo i due concerti evento all’Arena di Verona, la Scarrone si sta preparando anche alla partenza della tournée estiva, che per i prossimi due mesi la porterà in giro in tutta Italia. Contemporaneamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha anche rilasciato il suo nuovo singolo, Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. La canzone sta già facendo cantare e ballare tutto il pubblico e di certo sarà una delle hit più amate di questa estate.

Anche la vita privata di Annalisa intanto sembrerebbe procedere a gonfie vele. Come sappiamo, solo lo scorso anno l’artista ha sposato il suo compagno Francesco Muglia e pare che le cose tra i due stiano procedendo a meraviglia. In queste ore nel mentre la cantante ha rilasciato una lunga intervista a Cosmopolitan, durante la quale ha parlato della possibilità di avere un figlio e di diventare madre per la prima volta. A riguardo la Scarrone afferma:

“È un tema molto delicato per noi donne ed è difficile per me. Io vorrei avere un figlio prima o poi e sono consapevole di non avere più vent’anni. Non so come vivrei una cosa così grande e così delicata senza rinunciare a certe situazioni e senza far mancare nulla all’altra persona”.

Attualmente intanto Annalisa è concentrata a pieno sulla sua carriera e senza dubbio nei mesi a venire saranno ancora tante le sorprese che aspettano i fan. Ma come ci stupirà la Scarrone? Non resta che attendere per scoprirlo.