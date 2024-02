Non parlate di vittoria ad Annalisa! La risposta epica a chi le chiede se vincerà Sanremo (VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 2 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Tra i favoriti di Sanremo 2024 c’è sicuramente Annalisa dopo essere stata la regina del 2023 sfornando un successo dietro l’altro. Lo scorso anno è stato il suo anno anche dal punto di vista della vita privata. E quindi in molti pensano che possa anche vincere il Festival di quest’anno. Ma a chi glielo chiede lei risponde in maniera davvero scaramantica e divertente.

La risposta di Annalisa a chi le chiede se vincerà Sanremo 2024

Mancano pochissimi giorni all’inizio di Sanremo 2024 e i cantanti in gara sono già nella città ligure pronti a questo importante evento. Dopo l’ascolto in esclusiva dei brani da parte della stampa, sono usciti i nomi dei favoriti. E in molti dicono che quest’anno potrebbe seriamente vincere una donna, sia per le belle voci che proprio per le canzoni che portano.

Nella lista delle favorite donne c’è anche Annalisa arrivata alla sua sesta volta sul palco dell’Ariston. Ma questa volta ci arriva dopo un anno di successi che l’hanno resa la regina del pop italiano 2023. Poi aggiungiamoci la vita privata con le nozze segrete avvenute a luglio.

La cantante sicuramente percepisce la forte attesa che il pubblico ha nei suoi confronti, gli ascoltatori si aspettano molto dalla sua canzone. Lei comunque sta cercando di gestire quest’ansia e resta soprattutto con i piedi per terra. Ma in particolar modo pare essere molto scaramantica.

Annalisa, infatti, nei giorni scorsi è stata fermata da alcuni fan e lei si è prestata a fare foto, firmare autografi e scambiare due parole. Come si sente nel video qui sotto, qualcuno le ha chiesto se vincerà il Festival quest’anno. E la sua risposta a questa domanda è stata davvero epica.

Annalisa vinci quest’anno?



Non ho sentito pic.twitter.com/ejdaY966Wq — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) January 31, 2024

“Non ho sentito”, ha detto ai presenti e ha fatto scoppiare a ridere tutti. Il video ha fatto il giro del web e questa risposta della cantante ha divertito tutti. E in effetti la scaramanzia non è mai troppa.