Angelina Mango, la madre non sarà con lei a Sanremo: la cantante spiega il motivo

Nicolò Figini | 2 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Angelina Mango ha parlato di Sanremo 2024 e ha rivelato che la madre non sarà presente durante la settimana del Festival.

Angelina Mango sull’assenza della madre a Sanremo

Angelina Mango sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2024 e porterà sul palco dell’Ariston il brano “La noia“. Tutti i fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di poter votare la loro artista preferita. Nel mentre, però, la cantante ha rilasciato un’intervista a La Repubblica durante la quale ha rivelato che la madre non sarà lì presente con lei.

La scelta è partita da lei stessa perché ha bisogno di concentrazione e teme che lo stress porterebbe a degli scontri indesiderati. Non sono però mancati dei consigli da parte del genitore:

“Mamma non viene. Ma è molto fiera di me, mi ha messo in guardia rispetto al fatto che avrò paura, non mi ha illuso del contrario….

Ma al festival non voglio la famiglia perché sentirei troppo il peso, la tensione e finiremmo per litigare. Devo stare tranquilla, lei c’è sempre per me e la chiamerò appena ho finito”.

In seguito Angelina Mango ha anche affermato di sentire il peso della responsabilità adesso che è un’artista conosciuta dal grande pubblico. Ha anche un po’ paura di sbagliare anche se sa che errare è umano:

“Prima sentivo di essere una cantautrice e volevo che lo sapessero tutti, ora che lo sanno è come se avessi un peso in meno e una responsabilità in più.

Non voglio deludere le persone che mi vogliono bene, il pubblico, Maria (De Filippi) che ha creduto in me e mi ha sostenuto per arrivare a questo punto. […] In generale penso che sia giusto concedersi le libertà di sbagliare”.

Vedremo come se la caverà sul palco del Festival di Sanremo 2024, noi vi terremo aggiornati sui suoi posizionamenti in classifica.