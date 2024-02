Mahmood e Annalisa scatenati alla festa di D&G! I cantanti ballano ‘Tuta Gold’ e ‘Sinceramente’ (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Mahmood e Annalisa, durante il party che si è tenuto in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana, si sono scatenati sulle note delle loro rispettive canzoni sanremesi. Eccoli mentre ballano su “Tuta Gold” e “Sinceramente“.

Mahmood e Annalisa ballano insieme

“Sinceramente” di Annalisa e “Tuta Gold” di Mahmood sono sicuramente due dei brani del Festival di Sanremo 2024 che hanno riscosso più successo. A darne la prova sono le classifiche che piazzano i due brani alle prime posizioni dopo aver raccolto il favore del pubblico.

L’ex allieva di Amici si esibirà tra non molti giorni a Los Angeles ricevendo anche il premio ‘Global Force‘ durante l’evento ‘Women in Music‘ organizzato da Billboard. Ma anche Alessandro ha spopolato all’estero con questo singolo e lo possiamo capire dai migliaia di tiktok che vengono creati ogni giorni da content creator stranieri.

Ieri sera Annalisa e Mahmood però hanno deciso di rilassarsi e divertirsi durante il party che ha seguito la sfilata di Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week. Ospiti della serata, infatti, si sono scatenati sulle note dei rispettivi brani. Qui sotto possiamo prima di tutto vedere il cantante mentre salta sulle note di “Sinceramente“. Il momento più divertente per i fan è quando l’artista sembra convinto stia per partire il ritornello. Tuttavia rimane deluso quando si accorge che è stato per metà tagliato.

questo video di mahmood e annalisa su sinceramente il mio nuovo impero romano pic.twitter.com/6dYGXCkuNN — jade.♡ (@scorpiojade_) February 25, 2024

Qui di seguito, invece, possiamo gustarci i due colleghi mentre replicano la coreografia ormai virale di “Tuta Gold“. Annalisa aveva rivelato in una precedente intervista di voler “fare serata” con l’amico perché pensava sarebbe stato divertente e il suo desiderio è stato realizzato. Tutti gli altri invitati ballano insieme a loro e sembra stiano passando una serata decisamente entusiasmante.

Adesso i rispettivi fan, visto l’affiatamento, sognano una collaborazione tra Mahmood e Annalisa. Se accadrà ce lo potrà dire solo il tempo.