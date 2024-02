Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Maria de Filippi

Nella puntata di ieri pomeriggio di Domenica In Mara Venier ha parlato con Sabrina Ferilli del suo rapporto con Maria De Filippi.

Il rapporto tra Mara Venier e la De Filippi

Ieri pomeriggio Mara Venier ha intervistato a Domenica In Sabrina Ferilli, la quale è in onda su Rai 1 con la fiction “Gloria“. L’attrice è andata dalla conduttrice per parlare proprio del suo nuovo programma e poi ha ripercorso con lei la sua vita privata e la carriera. Ed è a questo punto che è stata tirata in ballo con ironia Maria De Filippi.

Come tutto sappiamo la Ferilli è una grande amica della conduttrice di Canale 5 e insieme lavorano a Tu si que vales. Per tale ragione la Venier ha commentato con affetto: “Negli ultimi anni mi hai tradito con Maria De Filippi“. Sabrina si è messa a ridere rispondendo: “Tradita perché lavoro di là“. Nel frattempo Mara ha mandato un bacio alla De Filippi aggiungendo: “No, sto scherzando. Il rapporto che hai con lei è bellissimo“.

#SabrinaFerilli e #MaraVenier commentano il rapporto con #MariaDeFilippi 💖



Sabrina: "è una donna speciale"



Mara: "una grande donna che mi ha sempre aiutato nei momenti difficili, una donna generosa che ti tende la mano nei momenti complicati" pic.twitter.com/Q4kgjl5I6i — Vento (@Vento_Elios) February 25, 2024

Mara Venier ha poi ricordato che lei stessa ha fatto parte della puntata speciale su Canale 5 in ricordo di Maurizio Costanzo: “Io ho partecipato a quella serata. Io prima ero amica di Maurizio e poi lo sono diventata anche di Maria“.

Con grande affetto e una punta di commozione la presentatrice ha rivelato che l’amica l’ha sempre aiutata nei momenti difficili: “Lei è una donna generosa che ti tende la mano nei momenti complicati“.

Questo fa capire in maniera definitiva che tra la De Filippi e Mara Venier c’è un rapporto di amicizia e di stima. Evidentemente ci sono sempre l’una per l’altra nei momenti più complicati e il modo in cui ha avuto inizio il video qui sopra era condito con molta ironia solo per scherzare con Sabrina Ferilli.