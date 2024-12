Dopo il successo straordinario della hit Storie Brevi, che ha dominato l’estate, Annalisa e Tananai tornano a cantare insieme. Dove? Nella canzone di Natale di Radio Deejay.

Annalisa e Tananai di nuovo insieme

Il 2024 è stato un anno indimenticabile e magico per Annalisa. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Sinceramente, l’ex allieva di Amici ha avuto modo di farsi conoscere anche all’estero e in particolare in Spagna ha ottenuto un successo incredibile. A seguito di un lungo tour che l’ha portata in giro in tutta Italia, la Scarrone ha anche dominato l’estate con la hit Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. Il singolo è stato senza dubbio il tormentone più amato di quest’anno e ha raggiunto un riconoscimento dietro l’altro.

In queste settimane dunque la cantante si sta godendo un po’ di meritato riposo. La pausa tuttavia non durerà a lungo. Come ha già annunciato lei stessa infatti, l’artista ligure a breve inizierà a lavorare a nuova musica, che verrà rilasciata nel corso del 2025. In attesa di scoprire come ancora ci stupirà la Scarrone, in queste ore è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Dopo il successo del singolo Storie Brevi, Annalisa e Tananai sono tornati a cantare insieme. I due artisti hanno realizzato la canzone di Natale di Radio Deejay, intitolata Natale Like A Deejay. Il brano, cover del classico Somethin’ Stupid di Frank Sinatra e Nancy Sinatra, è stato riadattato in versione natalizia e a interpretarla sono proprio la Scarrone e Tananai.

Il pezzo dunque ci terrà compagnia per tutte le festività e di certo questa è una gradita sorpresa per il pubblico. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi nel frattempo si sta dedicando ai suoi prossimi progetti e prima del previsto potrebbero esserci grosse novità.