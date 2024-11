Dopo aver vinto il premio ‘Fenomeno dell’anno’ ai Los40 Awards, Annalisa annuncia che nel 2025 rilascerà nuova musica.

Annalisa si prepara a lanciare nuova musica

Il 2024 è stato senza dubbio uno degli anni più importanti nella carriera di Annalisa. La cantante infatti nel corso dei mesi ha raggiunto traguardi strabilianti, che l’hanno resa una delle artiste più amate e celebri del momento. L’ultima soddisfazione è arrivata solamente pochissime ore fa, quando la Scarrone ha conquistato il prestigioso premio “Fenomeno dell’anno” ai Los40 Awards. Il riconoscimento è arrivato dopo che la versione spagnola di Sinceramente, che ha superato il milione e mezzo di streaming, è risultata essere una delle canzoni più trasmesse dalla radio.

Venerdì sera così, in occasione della cerimonia di premiazione, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è volata a Barcellona, dove ha ritirato l’ambito trofeo dopo essersi esibita proprio con il suo brano. Sul palco la Scarrone ha poi affermato emozionata: “Sono molto felice di stare qui e di condividere il palco con voi. Siete un’ispirazione per me. Questa per me è una sorpresa, una meravigliosa sorpresa. Grazie a tutti, alla mia squadra che ha creduto in questa canzone e nel mio progetto“.

Ma non è finita qui. Durante un’intervista rilasciata sul red carpet dei Los40 Awards, Annalisa ha annunciato che nel 2025 rilascerà nuova musica! Ebbene sì, attualmente la cantante sta lavorando a dei nuovi brani, che vedranno la luce nei mesi a venire. Attualmente non c’è ancora una data ufficiale, tuttavia l’artista ligure assicura: “Cosa dovete aspettarvi per il 2025? Nuova musica! Non so quando, però nel 2025”.

Grande notizia dunque per i fan della Scarrone, che attendono già con ansia il ritorno della cantante sulle scene musicali. Ma come ci stupirà stavolta l’ex allieva di Amici? Mentre attendiamo di scoprirlo, le rinnoviamo le nostre congratulazioni per questo importante premio.