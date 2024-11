Che trionfo per Annalisa in Spagna! La cantante ha conquistato il prestigioso premio “Fenomeno dell’anno” ai Los40 Awards. Qui vi proponiamo l’esibizione e il momento della premiazione.

Annalisa trionfa ai Los40 Awards

Al Festival di Sanremo in sala stampa ci aveva dato un piccolo assaggio del brano in anteprima, ma solo lo scorso giugno Annalisa ha pubblicato la versione spagnola di “Sinceramente”.

Un brano che ha avuto uno strepitoso successo tanto che risulta essere ancora nella top 100 sia su iTunes che su Shazam Spagna! Questo è valso ad Annalisa un prestigioso riconoscimento come Los 40 Awards. Sinceramente in spagnolo è al momento al milione e mezzo di streaming ed è tra i brani più trasmessi su Los40, la radio più importante in terra iberica. Anche in Italia continua a fare numeri straordinari.

Ieri sera quindi Annalisa è arrivata a Barcellona al Palau San Jordi per la serata di gala dei LOS40 Music Awards Santander. Ma non solo il qualità di ospite, ma anche di vincitrice, perché ha portato a casa il Premio Speciale “Fenomeno europeo dell’anno”.

Qui la sua esibizione nel corso della serata…

Annalisa ha ammesso di essere davvero molto emozionata e ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’affetto, la stima e per questo premio così importante:

“Sono molto emozionata e molto felice di stare qui e condividere il palco con voi. Siete un’ispirazione per me. Questa per me è una sorpresa, una meravigliosa sorpresa. Grazie a tutti, alla mia squadra che ha creduto in questa canzone e nel mio progetto“.

Prima di andare via, però, Annalisa ci ha tenuto a dire un’altra cosa molto importante da parte sua e di tutta l’Italia: “Poi vorrei dire un’ultima cosa, ma la più importante. Un abbraccio a tutta la gente di Valencia, so che tutta l’Italia partecipa a questo forte abbraccio“. Un momento toccante che ha commosso tutti.

Anche sui social Annalisa ha festeggiato questo grande traguardo. E ora ci si chiede dopo l’ennesima hit con Tananai sulle note di Storie Brevi, quali altre sorprese ci riserverà ancora e se ha in mente degli altri brani anche per il mercato latino. Sarebbe davvero interessante vederla anche oltre i confini nazionali, esibirsi su prestigiosi palchi come quello de Los40 ieri sera.

In bocca al lupo ad Annalisa per quel che verrà e congratulazioni!