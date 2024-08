Protagonista dell’ultimo live all’Olbia Arena, Annalisa ha fatto scatenare tutti i 30 mila presenti… compresi i tecnici delle luci! Questi ultimi non sono riusciti a resistere e hanno ballato e cantato a squarciagola “Sinceramente”.

Annalisa, i tecnici delle luci si scatenano

Una serata davvero indimenticabile per Annalisa e i suoi fan alla Olbia Arena, in occasione del Red Valley. Ben 30 mila persone hanno preso parte alla serata e si sono davvero divertiti tutti. Dalla prima all’ultima nota hanno cantato a squarciagola i brani della nota cantante savonese.

Annalisa è salita sul palco molto emozionata e ha introdotto brevemente il suo concerto, invitando tutti “nel vortice”. Si è detta felice del suo arrivo in Sardegna e di avere avuto modo di poter far ascoltare la sua musica. Tra i tanti brani interpretati, ovviamente non è mancato “Sinceramente”. Inutile dire che l’intera arena si è totalmente scatenata sulle note del brano. Le inquadrature si sono spostate anche sui tecnici delle luci, lì presenti per lavorare.

Ebbene anche loro, per quanto fossero oberati, non sono riusciti proprio a restare fermi e hanno iniziato a saltare e ballare le canzoni di Annalisa. Il momento è stato ripreso dalla pagina TikTok di Next Up Italia, che ha immortalato gli addetti ai lavori davvero divertiti…

@nextup.italia I tecnici luci fan di Annalisa al Red Valley ♬ suono originale – nextup.italia

All’interno della sua scaletta, Annalisa ci ha regalato tantissimi brani, da “Sinceramente”, per l’appunto, per passare a “Euforia”, “Ragazza sola”, “Mon Amour”, “Sweet Dreams (Are Made of This)”. Tra gli altri pezzi portati sul palco anche “Eva+Eva”, “Nuda”, “Disco Paradise” e “Bellissima”. Successivamente è stata la volta anche di Irama che ha infiammato il pubblico.

A chiudere questa incredibile edizione del Red Valley 2024, dopo Annalisa e Irama, anche Salmo. Il rapper sardo da bravo padrone di casa ha chiuso la serata. Organizzazione riuscitissima dunque dell’evento, definita la migliore tra tutte.